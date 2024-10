Cittanova, la lunga notte del liceo classico “V. Gerace”

Il 20 gennaio 2018 il Liceo Classico Vincenzo Gerace di Cittanova aprirà, per il terzo anno di seguito, le sue porte all’intera cittadinanza con “La Lunga Notte del Liceo Classico”.

L’evento avrà inizio con il corteo “Sympathy for Dionysius” che partirà ore 17:00 dalla Villa Comunale “Carlo Ruggiero” e arriverà alla sede della scuola in Piazza S.Rocco, dove, dalle 17:30, gli spettatori potranno assistere a diversi spettacoli che comprendono teatro, musica, danza, degustazioni e molto altro ancora. L’evento nasce in tutta Italia per valorizzare la cultura classica e per far capire la sua attualità.

Gli studenti, coadiuvati dal corpo docente e dal personale ATA , stanno preparando l’evento nei minimi particolari per regalare allo spettatore una serata indimenticabile e che possa fargli respirare, almeno per una notte, quella che è l’atmosfera al Liceo Classico Vincenzo Gerace.