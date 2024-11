CityNow a tu per tu con la designer reggina Ilaria Speranza

di Fabiola Picone – La rubrica settimanale di CityNow oggi presenta una nuova giovane creatrice , il suo nome è Ilaria Speranza , e la sua linea presenta gioielli interamente realizzati a mano curati nei dettagli, ma lasciamo che sia proprio lei a parlarcene:

Quando e come nasce la tua linea di gioielli?

“Ilaria Speranza Collections nasce a Maggio 2015. Grazie alla mia forte passione, cresciuta durante un percorso di quasi 9 anni nel mondo dell’ artigianato, ho deciso finalmente di mettermi in gioco in prima persona diffondendo i miei modelli e il mio concetto di accessorio attraverso il nuovo brand.”

Dal tuo catalogo emerge la perfetta sinergia e il bellissimo rapporto tra te e le tue sorelle , quanto è stato importante avere il loro supporto e la loro collaborazione in questa tua iniziativa?

“Assolutamente fondamentali! Credendo sempre in me mi hanno supportata e spinta ad intraprendere questa nuova avventura. É proprio la nostra sintonia l’anima di IESSE.”

Le tue creazioni quanto rispecchiano te stessa? C’è un modello delle tue creazioni che in qualche modo rappresenta in toto la tua personalità?

“C’è una parte di me in ogni creazione. Esprimo me stessa soprattutto nell’ideazione delle tecniche con cui vengono realizzati gli accessori. Come si vede nel video, la collezione Myself mi racconta attraverso i primi disegni e modelli che mi hanno contraddistinto.”

Tutti i tuoi gioielli sono creati artigianalmente e hanno una raffinatissima cura nei dettagli , la scelta del materiale , della forma , della particolarità : qual è la fonte d’ispirazione? Ogni modello ha una propria piccola storia?

“Le fonti di ispirazione sono tante: civiltà antiche, forme geometriche, paesaggi come quelli della nostra amata Calabria. Tanti elementi differenti reinterpretati seguendo il nostro stile e la nostra idea di “ISwomen“. Ovviamente nei retroscena si creano piccole storie che raccontiamo attraverso video, foto e parole che accompagnano le nostre collezioni e che ci aiutano a rafforzare la nostra immagine.”

Hai dei progetti per il futuro della tua linea? Hai intenzione di ampliarla creando altri accessori?

“Certamente, i progetti per il futuro sono tanti! Già prima della fase di lancio ho progettato nuove linee che proporrò nel tempo, per seguire un percorso coerente, ben realizzato e sempre in grado di stupire. Sicuramente rientreranno ciondoli, collane e bracciali. Nel lungo periodo il mio sogno è quello di realizzare anche scarpe, clutch e altro ancora.. Ma un passo alla volta!”

Sono sicura che le nostre lettrici sono curiose di sapere dove poter acquistare la tua linea , oltre che nella tua pagina facebook , ci sono negozi a Reggio Calabria dove si possono acquistare le tue creazioni?

“In questa prima fase di avviamento ci stiamo concentrando sul commercio online, ma tra gli obiettivi c’è quello di ampliare le nostre reti, inserendoci in diversi tipi di canali di vendita! Nel frattempo invitiamo tutti i lettori di Reggio e non solo a seguirci e contattarci sui nostri profili Facebook e Instagram!”

Per essere notate , e contraddistinguervi in qualunque occasione , da un’uscita con le amiche , o una cena romantica non potete non scegliere una delle sue creazioni , per essere sempre uniche , eleganti , particolari , e inimitabili.