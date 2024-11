Citynow.it intervista Giosì Barbaro, la designer reggina di “Giosibeachwear”

di Fabiola Picone – Citynow.it intervista Giosì Barbaro, la designer reggina di “Giosìbeachwear”.

Ciao Giosì , e grazie per aver accettato questa intervista :

–Il tuo progetto di creare una tua linea di bikini è nata nel 2013 , da quanto tempo speravi il tuo sogno si realizzasse?

In realtà tutto è partito già da qualche anno prima, quando ho iniziato a decorare dei bikini basici tinta unita per me stessa. Essendo sicuramente “diversi” non passavano inosservati. Da lì ho ricevuto diverse richieste di realizzare dei costumi personalizzati ed è stato sicuramente quello il momento in cui ho sognato di realizzare davvero la mia prima linea.

-La nostra Calabria è la terra del sole , del mare , questo ha influito sulla scelta del bikini come oggetto delle tue creazioni?

Sicuramente ha influito tanto visto che da noi l’estate dura praticamente 5 mesi, ma diciamo che mi sono avvicinata al beachwear soprattutto perchè mi piaceva l’idea di uscire dai canoni del classico costume da bagno e andare oltre, pensandolo proprio come un capo moda esclusivo.

-Sin da subito , nella tua prima collezione hai personalizzato e arricchito i tuoi bikini usando il pizzo , e accessori come stelle marine rosse , perle e cristalli Swaroski,: per creare la tua prima bikini collections a cosa ti sei ispirata?

Per la mia prima linea mi sono sicuramente inspirata al mood delle Isole Eolie. Lo “stile eoliano” si concretizza appunto nei dettagli: coralli, stelle marine e perle, pizzi romantici tipici della tradizione siciliana.

-Le tue collezioni non pensano solo alle giovani donne adulte , ma anche alle più piccine , com’è nata l’idea di creare anche una linea “Girls”?

La linea “Girls” si affianca alla linea Giosibeachwear “Formentera” nata l’anno scorso, l’idea è stata quella di realizzare bikini uguali per mamma e figlia.

-La tua nuova Campaign Giosibeachwear summer15 è ricca di particolari , si può notare l’evoluzione della tua ispirazione dalla scelta delle fantasie ai vari modelli, con l’inclusione di maxi dress perfetti sia di giorno che di sera , sicuramente ciò che salta all’occhio è l’originalità e la non convenzionalità dei tagli e della struttura dei tuoi bikini , quanto è importante per te contraddistinguerti da altri marchi e rispecchiare te stessa e la tua personalità nel tuo brand?

Penso sia proprio la voglia di contraddistinguermi dal resto che fa prendere forma alle mie idee e vita alle mie creazioni. Dentro la mia linea c’è tutta me stessa, non proporrei mai di indossare qualcosa che non piace a me in prima persona. Credo che in questo momento con la diffusione estrema dei social la concorrenza in questo settore è più alta che mai, si vedono tantissime copie ed imitazioni tutto sembra standardizzato. Ho scelto di imporre al mio brand un “carattere” una personalità ben precisa e inconfondibile.

-Quest’anno la sfilata Giosibeachwear ha aperto la stagione estiva dell’Oasi Village. Cosa ha rappresentato per te?

Sicuramente non nascondo che ho ancora la pelle d’oca riguardando il video e le immagini; grazie alla Mood Organizzation è stato possibile dare vita ad un vero e proprio evento di moda e spettacolo.

–Quali sono i tuoi progetti futuri?

Sicuramente iniziare a farmi conoscere di più fuori dal contesto calabrese. Proprio a proposito di ciò tra qualche giorno sarò ospite ad un importante evento a Catania, la Sikanìe Creativa, in cui sfilerò con le mie creazioni accanto ad altri designer emergenti.

-Stai già lavorando alla linea Giosibeachwear summer16?

Certamente sta già prendendo forma la mia nuova linea, presenterò il campionario in novembre e punterò tanto sulla distribuzione. Il mio obiettivo principale è quello di portare il brand Giosibeachwear in diversi negozi d’Italia e non solo.

Grazie ancora a Giosì Barbaro per essersi raccontata a Citynow, la nostra terra ha bisogno di giovani fashion designer.

Non vi resta che dare un’occhiata alla sua collezione e, data la stagione estiva, scegliere tra i suoi bikini quale indossare!