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CityNow pubblica la comunicazione richiesta da AGCOM sulla violazione del divieto di diffusione dei sondaggi elettorali

CityNow pubblica la comunicazione prevista dalla delibera AGCOM n. 192/26/CONS relativa alla violazione del divieto di diffusione di sondaggi politico-elettorali nei quindici giorni precedenti il voto

02 Settembre 2026 - 15:34 | di Redazione

agcom

CityNow pubblica la presente comunicazione in ottemperanza alla delibera n. 192/26/CONS adottata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Con tale provvedimento AGCOM ha accertato la violazione dell’articolo 8 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, relativo al divieto di diffusione di sondaggi politico-elettorali nei quindici giorni precedenti il voto, in relazione all’articolo pubblicato il 9 maggio 2026 sulle elezioni comunali di Reggio Calabria.

La delibera riguarda la pubblicazione di contenuti relativi a una rilevazione sulle intenzioni di voto durante il periodo interessato dal divieto previsto dalla normativa vigente.

La presente comunicazione viene pubblicata ai sensi e per gli effetti della delibera AGCOM n. 192/26/CONS.”

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