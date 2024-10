CityNow ricorda Italo Falcomatà, il professore innamorato della sua Reggio – VIDEO

Non occorre necessariamente occuparsi di politica per ricordare e raccontare la storia di una persona eccezionale. Oggi, 11 dicembre 2018, ricorre infatti l’anniversario della morte del nostro compianto sindaco Italo Falcomatà.

Primo Cittadino dal 1993 al 2001, è ricordato con affetto dai reggini non solo per esser stato il fautore della nostra ‘Primavera‘, ma soprattutto per il carisma, l’amore e la passione per la sua città. Una persona davvero speciale che è rimasta nel cuore di tutti. Un uomo al di là delle bandiere, dei colori e delle ideologie politiche.

Non a caso, Italo Falcomatà è stato l’unico sindaco reggino ad essere rieletto per tre mandati e grazie alle sue doti ha preso per mano la città e tutti i suoi abitanti trascinandoli fuori dal periodo nero della “depressione“.

Il sindaco, che si è battuto per ripristinare la legalità nella città dei clan mafiosi della malapolitica, era anche un grandissimo tifoso della Reggina.

Sono trascorsi già 17 lunghi anni dalla sua scomparsa, Reggio e i reggini però non smettono di ricordarlo come il professore innamorata della sua città.

