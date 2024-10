Cividini: ‘La nostra scuola Calcio Futura? Ambiente bellissimo e formativo’

La Polisportiva Futura lavora in vista della nuova stagione. In ottica Scuola Calcio, con i gradi di valente istruttore e di capitano della prima squadra, militante in A2 Elite, abbiamo ascoltato le parole di Jean Carlos Cividini. Ecco le sue impressioni.

La nostra Scuola Calcio?

“C’è un ambiente bellissimo. Non guardiamo al risultato ma alla crescita umana e sportiva dei nostri ragazzi. I mini calcettisti presenti stanno crescendo giorno dopo giorno e siamo orgogliosi di loro. Abbiamo un ambiente super, sia dentro che fuori dal campo. Il progetto si sta sviluppando anno dopo anno. Siamo in ascesa, e stiamo vedendo crescere talenti su talenti, ovvero il futuro della Futura”.

La prima squadra?

“Contro la Gallinese, squadra molto interessante, abbiamo giocato un buon test. Lavoriamo sodo da due settimane ed i risultati iniziano ad arrivare. C’è grande rispetto tra noi e fiducia reciproca verso un unico obiettivo. Il grande obiettivo è quello di coinvolgere dentro e fuori dal campo la comunità di Motta San Giovanni e Lazzaro: ci stiamo riuscendo è un grande orgoglio per noi”.

I nuovi?

“Scalavino e Torino li ho visti già bene. Anche il gruppo dei confermati ha risposto con la giusta concentrazione. Vogliamo le finali di Coppa Italia ed i primi quattro posti: sono sincero, abbiamo una grande determinazione e vogliamo vincere”.