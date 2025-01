Ponte sullo Stretto, salta la class action. Salvini: “Sconfitta per i signori del ‘no'”

Il Tribunale delle Imprese di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da 104 cittadini contro la società Stretto di Messina Spa. Motivo della decisione? Non esiste ancora un progetto definitivo su cui basare l’azione inibitoria collettiva.

La notizia ha suscitato l’immediata reazione del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha commentato così la sentenza:

“Sconfitta per i signori del NO. Avanti per più sviluppo, lavoro e futuro in Sicilia, Calabria e resto d’Italia con il Ponte sullo Stretto”.