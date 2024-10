Classifica del Sole 24 Ore, Reggio guadagna posizioni nella qualità della vita

Una buona notizia per Reggio. Nella consueta classifica annuale del Sole 24 ore e riferita alla qualità della vita delle città italiane, Reggio Calabria guadagna 4 posizioni. Se nel 2017 si piazzava alla posizione 108 della graduatoria, Reggio risale e nel 2018 si colloca alla posizione 104.

Nel confronto dei due anni però, sono diminuite le città totali complice l’accorpamento di alcuni enti (107 quest’anno contro le 110 del 2017) virtualmente è solo una la posizione guadagnata ma il dato positivo rimane. E’ ancora lungo il percorso che deve portare Reggio a crescere e a migliorare in diversi fattori, ma gli ultimi studi confermano che si può guardare con ottimismo alla situazione generale del nostro territorio.

Come ogni anno la Qualità della vita scatta una fotografia delle città italiane, scegliendo di inquadrare la questione del benessere tramite 42 indicatori suddivisi in sei macro-aree («Ricchezza e consumi», «Affari e lavoro», «Ambiente e servizi», «Demografia e società», «Giustizia e sicurezza», «Cultura e tempo libero»), riferiti all’ultimo anno appena trascorso. I dati consentono di rappresentare il benessere come fenomeno economico-sociale a più dimensioni.

Rimane, in un’analisi generale, profondamente negativa la situazione del Sud e della Calabria in generale. Nelle ultime 10 posizioni infatti, oltre Reggio, sono presenti Cosenza, Crotone e Vibo, quest’ultima fanalino di coda assoluto. Primo posto in classifica, un pò a sorpresa, per Milano: il capoluogo lombardo guadagna ben 7 posizioni rispetto al 2017 e si piazza in cima, davanti ad Aosta e Bolzano, storicamente città con la qualità della vita più alta.