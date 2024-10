Clatuu Day, a Reggio Calabria lo speciale evento dedicato al dimagrimento

Quante volte abbiamo sentito questa frase? Quante volte ci siamo ripromessi di mantenere fede a questo ambizioso progetto? Spesso, per ottenere importanti risultati ed eliminare i famosi ‘chili di troppo‘ è necessario un duro allenamento che richiede sacrificio, lavoro e tanto tempo libero.

Se non si ha molto tempo a disposizione e si intende eliminare un pò di ciccia accumulata, il clatuu è la soluzione ideale. Il Clatuu ha permesso a milioni di uomini e donne di riacquistare la forma desiderata, senza alcun sacrificio.

“Il Clatuu è la soluzione ideale alle adiposità localizzate che alterano la silhouette – spiega il dott. Antonio Genovese, medico specialista in chirurgia – Le adiposità localizzate sono quei fastidiosi cuscinetti che non consentono di sentirsi a proprio agio e alterano il profilo del corpo rendendolo più appesantito e meno armonico. Ad oggi il trattamento più conosciuto è senza dubbio la liposuzione chirurgica che però comporta tempi di attuazione, tempi di recupero e costi elevati. Lo sviluppo delle tecnologie in medicina estetica ci consente di trattare con successo le adiposità mediante un trattamento non invasivo che non implica tempi di recupero e dai costi contenuti, la crioterapia. Nel nostro studio abbiamo adottato una delle tecnologie più avanzate nel campo della crioterapia, il clatuu che ci consente di risolvere in maniera veloce, efficace ed economica il problema delle adiposità localizzate“.