Claudia Musolino nel Consiglio di Amministrazione dell’AbaRC

Con decreto del Ministro dell’Università, è stata nominata la dottoressa Claudia Musolino quale nuova componente del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

La Musolino porta con sé un profilo di alta competenza e multidisciplinarità, avendo maturato esperienze significative sia in ambito amministrativo che nel settore delle arti.

Parallelamente alla sua attività primaria nel settore farmaceutico, la dottoressa si occupa attivamente di arte e progettualità culturali, dimostrando una particolare sensibilità nella promozione e valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee.

Ha conseguito il Master in Art Management presso l’Istituto Marangoni di Firenze – The School of Fashion & Art, uno dei più prestigiosi centri internazionali per la formazione nei settori creativi, dove ha approfondito le dinamiche manageriali applicate al mondo dell’arte e della cultura.

La sua nomina rappresenta un significativo valore aggiunto per il Consiglio di Amministrazione, che potrà avvalersi di una figura capace di coniugare visione strategica, rigore gestionale e apertura culturale.

Qualità particolarmente rilevanti per affrontare con competenza le sfide che interessano il settore della produzione e della ricerca artistica nell’ambito del sistema AFAM, sotto la responsabilità del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Alla dottoressa Musolino vanno i più sentiti auguri di buon lavoro da parte dell’intera comunità dell’Accademia, con l’auspicio che il suo contributo possa favorire nuove sinergie e percorsi innovativi.