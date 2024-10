Prima Hair Spa a Bova Marina, Clemensi: ‘Qui prodotti e trattamenti di lusso. Grazie per l’enorme affetto’ – FOTO

Salvatore Clemensi raddoppia.

Il noto hairstylist di Bova Marina realizza l’ennesimo sogno con l’apertura di una Hair Spa dedicata a tutte le donne che intendono curarsi al meglio sfruttando la professionalità e la competenza dello staff di Clemensi.

Domenica 10 luglio è andato in scena un grande evento, proprio nel cuore del paese, con la partecipazione ed il coinvolgimento della brillante famiglia Clemensi, degli amici e di tutti i cittadini bovesi che hanno mostrato sincero affetto per il talento di un loro concittadino che porta in alto il nome di Bova Marina a livello nazionale.

“Ho realizzato un altro sogno ovvero quello di aprire un secondo negozio proprio a due passi dal primo. L’obiettivo è quello di offrire alle mie clienti prodotti e trattamenti di lusso – spiega ai nostri microfoni Salvatore Clemensi – Si tratta di una vera hair spa che ha l’obiettivo di curare i capelli a 360° con trattamenti benessere che interessano lo stelo del capello nonchè la cute. E’ stato un anno finora davvero incredibile. Prima Sanremo come direttore artistico, poi i Nastri d’Argento. E’ stato finora un anno molto impegnativo ma di grande soddisfazione”.

Leggi anche

All’interno degli esclusivi locali due lettini con lavatesta a vapore con cromoterapia e aromaterapia.

Leggi anche

“La cliente verrà guidata in un percorso di benessere totale”.

L’ennesimo traguardo meritato di Salvatore Clemensi che in questo 2022 ha già partecipato a numerosi eventi di caratura nazionale. Sempre in giro per l’Italia Salvatore torna nella sua Bova Marina con grande entusiasmo, legatissimo da sempre al territorio reggino.