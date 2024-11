Click Cafè: tè dal mondo e non solo a Reggio Calabria

Click Café è il franchising tutto italiano specializzato nella vendita di caffè in grani, cialde e capsule, tè e tisane in foglia ed in filtro, biscotteria, cioccolateria artigianale, accessori ed idee regalo legate al mondo del caffè e degli infusi.

Un approccio rivoluzionario, capace di catturare l’attenzione di diverse categorie di clienti, grazie ad oltre 600 prodotti diversi, tutti con un ottimo rapporto qualità-prezzo ed in larga parte a marchio esclusivo dell’azienda, che è titolare dei marchi Click Café e Tè dal Mondo ed è partner dei più noti caffè italiani come Illy, Kimbo, Bialetti e Caffitaly System.

La rete Click Café conta ad oggi 22 punti vendita e raggiungerà le 30 affiliazioni nel corso del 2016.

La società SGV Service S.r.l. nasce nel 2007 ed inizia la sua attività nel settore del caffè porzionato in cialde e capsule, attraverso il portale di commercio elettronico www.clickcafe.it.

Il successo del marchio Click Cafè non tarda ad arrivare e qualche anno dopo l’azienda decide di entrare anche in un altro mercato in crescita in Italia: quello del tè, delle tisane e degli infusi naturali, una passione scaturita dai tanti viaggi in Oriente fatti dai titolari dell’azienda, che dà vita al nuovo brand Tè dal Mondo.

Nel 2013, sulla base della grande esperienza maturata, Click Cafè diventa una rete di negozi in franchising, con un format unico ed accattivante che oggi sta riscuotendo molto successo in Italia.

Ad oggi, l’azienda si pone come obiettivo principale la proposizione di prodotti di qualità, al miglior prezzo, attraverso i propri marchi registrati Click Cafè e Tè dal Mondo ed attraverso la partnership con alcuni operatori primari come Illy, Kimbo, Bialetti e Caffitaly.

La vendita al pubblico avviene attraverso i portali internet www.clickcafe.it e www.tedalmondo.it oppure mediante contatto diretto con i punti vendita ed i corner Click Cafè.

Click Cafè si trova anche a Reggio Calabria in Via Veneto, 83