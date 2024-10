Clivia Profumi omaggia con centinaia di mascherine, i bambini della Scuola Calcio Cozza

Si è conclusa la prima settimana di attività al Clivia Reggio Village. E’ stata emozionante e coinvolgente la partecipazione dei tanti piccoli atleti che hanno risposto presente alla chiamata della Scuola Calcio Francesco Cozza, dopo il lungo periodo di stop, imposto dalla pandemia.

Protocollo sanitario rispettato attraverso il distanziamento interpersonale tra i giovani atleti divisi in più stazioni e con il pallone sanificato prima e dopo per ognuno di loro. Massima attenzione agli ingressi, nessun uso degli spogliatoi e tecnici dotati di mascherina e guanti sempre attenti e scrupolosi.

Per evitare gli assembramenti, vista l’ampia disponibilità della struttura, i gruppi sono stati divisi per giorni ed orari ed i giorni di lavoro hanno messo in evidenza la compostezza e la disponibilità da parte di tutti i partecipanti. La scuola calcio completerà questo percorso stagionale il prossimo 12 giugno, ma è pronta ad annunciare altre novità.

E nella giornata di venerdi, la piacevole sorpresa che Clivia Profumi ha voluto riservare a tutti i partecipanti. Centinaia di mascherine di colori diversi consegnate alla fine di ogni seduta di allenamento dal direttore generale Pietro Rizzo, insieme ai tecnici delle diverse categorie. I bambini hanno risposto con grande entusiasmo a questa iniziativa.

Si ricorda, inoltre, che dal prossimo 15 giugno prenderà il via il terzo Individual diretto da Francesco Cozza. Con le stesse identiche norme e modalità di sicurezza, le sedute di allenamento saranno, però, quotidiane da lunedi a venerdi dalle ore 9 alle 12. Autocertificazione e certificato medico di idoneità all’attività sono i requisiti per poter procedere all’iscrizione.

Per informazioni, ci si può rivolgere alla segreteria del centro sportivo Clivia Reggio Village di Viale Messina, oppure telefonando al 368.3366247 – 328.1267645. Le iscrizioni sono a numero chiuso.