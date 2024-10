Closing Viola, settimana decisiva per finalizzare l’operazione

CityNow Sport ha intervistato venerdì Alessandro Menniti, responsabile della Mood Project, prima dell’incontro decisivo per il closing della Viola, che ha spiegato quanto segue:

“Sono una persona che tiene molto alle buone relazioni nell’ambito lavorativo. La video- chiamata col dott. Aurelio Coppolino ha stemperato gli animi tra me e lui, io voglio assolutamente capire bene i vari passaggi societari. Oggi pomeriggio 8 febbraio alle ore 18:30 presso il Pianeta Viola, ci sarà un incontro fondamentale per la riuscita dell’intera operazione. Saremo seduti ad un tavolo oltre a me, responsabile della Mood Project, anche il liquidatore dott. Attilio Fusco ed il dott. Aurelio Coppolino. Una volta trovato l’accordo procederemo con il closing entro metà della prossima settimana”