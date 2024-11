Coach Benedetto: “Imperativo vincere a Matera”

Il coach Gianni Benedetto deluso per la prestazione dei suoi analizza così la sfida contro Latina.

“Dopo aver giocato bene i primi due quarti ci siamo sciolti come neve al sole. Abbiamo perso sicurezza e lasciato troppi margini ad un avversario per il quale vincere questa partita era fondamentale. Era una sfida da non perdere che adesso ci obbliga a vincere a Matera la prossima settimana se vogliamo continuare a credere nel sogno dei play off. Non siamo stati in grado di difendere il vantaggio che avevamo conquistato nella prima fase della gara, perdendo una partita che avremmo dovuto assolutamente vincere. Latina ci ha creduto più di noi, che ci siamo accontentati troppo presto, e ha meritato i due punti. Torniamo a casa con nulla in mano, amareggiati e consapevoli di aver giocato gli ultimi due quarti al di sotto delle nostre possibilità. Dobbiamo vincere tutto ciò che resta per realizzare l’obiettivo play off, cominciando dalla prossima trasferta a Matera”.

