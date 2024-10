Coldiretti Calabria: agricoltura si conferma vero motore della ripresa

Confermato dai dati Svimez il grande peso dell’agricoltura che fa segnare il maggior tasso di crescita dei posti di lavoro nel 2016 con un aumento record del 5,5 per cento, ma ad aumentare è anche il valore aggiunto che registra un balzo del 7,3%, superiore a tutti i settori produttivi. In Calabria anche il PIL ha registrato un + 1,1% di crescita grazie, come conferma Svimez, “ai risultati eccezionali ottenuti dal settore agricolo”.

Decisa è stata anche la ripresa delle esportazioni agro-alimentari, che l’anno scorso sono cresciute del 7,3% così come dell’occupazione che ha avuto un aumento del 1,3%.

Gli investimenti hanno avuto un balzo del 9,5% e la dinamica positiva che si è instaurata nel 2015, sembra – secondo le stime di Svimez – essere confermata dai primi dati del 2016 che possono consolidarsi con l’accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali. “E’ una dimostrazione di come l’agricoltura – commenta Pietro Molinaro Presidente di Coldiretti Calabria – è oggi capace di offrire prospettive di lavoro sia a chi vuole intraprendere con idee innovative sia a chi vuole trovare una occupazione anche temporanea.

Il rilancio in Calabria passa dunque – precisa – dalla capacità di riuscire finalmente a sfruttare le risorse culturali e paesaggistiche e ambientali che offrono enormi opportunità all’agricoltura di qualità, all’enogastronomia e al turismo.

Un modello di sviluppo che si va affermando che passa dalla valorizzazione della distintività del territorio come hanno dimostrato di saper fare le moltissime nuove imprese condotte da giovani nate nel settore agricolo. Questo è il modello di sviluppo per il quale stiamo lavorando poiché raccoglie le istanze dei cittadini-consumatori relativamente ai prodotti alimentari e alla qualità delle produzioni agricole, guardano sempre di più alla salvaguardia e valorizzazione della sfera etica. Di grande significato – aggiunge – è che l’agricoltura è stimolata da una politica volta a valorizzarne la multifunzionalità anche con pratiche agricole più sostenibili.

Questo modello di agricoltura fortemente sostenuto da Coldiretti è driver formidabile – conclude Molinaro – capace di assicurare più ampie performance a tutti i settori produttivi”. La giornata dell’agricoltura calabrese in programma lunedì prossimo al Centro Agroalimentare di Lamezia Terme, sarà la testimonianza di questi indicatori .