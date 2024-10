Coldiretti Calabria : l’aliquota Iva sulle cessioni del frutto fresco di bergamotto è del 4%

Il corretto trattamento IVA da applicare per le cessioni del frutto fresco di bergamotto ha rappresentato oggetto di discussione e soprattutto di preoccupazione tra i coltivatori di bergamotto e diversi operatori. Si era sparsa notizia che l’aliquota IVA da applicare alla vendita del frutto fresco di bergamotto, era del 10% con compensazione del 4%, generando pertanto una differenza a debito dell’imprenditore agricolo pari al 6%.

Cio’ significava che le imprese agricole con regime IVA speciale dovevano pagare un’Iva pari al 6% delle cessioni di bergamotto fresco.

Tale interpretazione non era assolutamente in linea con quanto previsto dalle norme fiscali e allora Coldiretti Calabria a beneficio di un comparto in grande espansione, dopo un attento esame chiarisce che l’aliquota IVA da applicare per la cessione del frutto fresco è del 4% con compensazione al 4% . Questo – precisa Coldiretti – al fine di non generare comportamenti errati da parte delle imprese agricole, con riflessi economici negativi.