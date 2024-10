Nuovo collegamento Lamezia-Bucarest, iniziati i voli

È atterrato ieri alle 16,30 il primo volo proveniente da Bucarest della Wizz Air, compagnia low cost leader nei paesi dell’Est Europa. Il collegamento diretto con l’aeroporto di Lamezia Terme avrà due frequenze settimanali, giovedì e domenica, e sarà operativo tutto l’anno fino al 2020. In arrivo dalla Romania l’Airbus 321 è stato accolto con il consueto water cannon salute, il battesimo dell’acqua, dai Vigili del Fuoco di istanza all’Aeroporto di Lamezia Terme.

«Diamo il benvenuto alla WizzAir – ha dichiarato il presidente della Società di gestione dell’aeroporto di Lamezia Terme, Massimo Colosimo – che ha dimostrato fin da subito il suo interesse per lo scalo e per il territorio inserendo nel suo network le destinazioni di Budapest e Varsavia, con cui saremo collegati già a partire dal prossimo mese di aprile. Questo – conclude il presidente Colosimo – crea la possibilità di incrementare l’offerta turistica della Calabria, favorire i rapporti i commerciali delle nostre aziende con nuovi mercati, e offrire a chi è calabrese un’ampia scelta di destinazioni internazionali».

Oltre al volo per Bucarest da poco inaugurato, la Wizz Air opererà a partire dal mese di aprile il volo per Budapest e dal mese di luglio anche quello per Varsavia. Entrambi i collegamenti saranno bisettimanali.

«Ancora una volta la Sacal – si legge in una nota – risponde concretamente alle richieste del territorio, proponendosi fattivamente quale volano di sviluppo della nostra regione, grazie al costante impegno di tutti coloro che vi lavorano».