Collettiva AutonoMIA: nasce AGEDO Reggio Calabria, obiettivo raggiunto

Si è costituita anche a Reggio Calabria l’ A.GE.D.O. ( associazione di genitori, familiari e amici di persone LGBT ). Come Collettiva AutonoMia, avevamo preso l’impegno di promuoverne la nascita un anno fa in occasione di un nostro incontro pubblico proprio sul tema del coming out e dei rapporti tra genitori e figli durante il l Calabria Pride 2014. A qualche settimana di distanza dal Reggio Pride 2015, siamo liete di affermare che abbiamo portato a termine ciò che ci eravamo prefissate.

Ci siamo rese conto, attraverso la nostra attività, di come ci fosse un vuoto in merito ai problemi relativi alle famiglie delle persone LGBT: A.GE.D.O. ci è sembrata la risposta migliore a questi bisogni.

L’associazione si occupa prevalentemente ed in maniera totalmente gratuita di:

Ascolto ed aiuto a genitori di persone LGBTI con problemi ad accettare l’identità sessuale del figlio/a

Attività nella scuola di informazione verso gli studenti.

Rapporti con altre associazioni del mondo LGBTI e che si occupano di diritti in senso lato.

Agedo nasce quindi anche a Reggio, unica in tutta la Calabria, come sostegno in questo percorso di accettazione personale, ridefinizione degli equilibri familiari e lotta comune per i diritti.

Invitiamo dunque tutte e tutti a partecipare alla conferenza stampa di presentazione che si terrà martedi 21 luglio, alle 10,30 presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria.

Collettiva AutonoMIA Reggio Calabria