Sfilata al tramonto per Color in Motion: ecco la nuova collezione 'Oriente'

Abiti dai toni caldi e dalle fantasie orientali. Il negozio di Corso Garibaldi propone una nuova linea di abbigliamento per l'estate

Una splendida sfilata al tramonto. È stata questa l'idea di Laura De Stefano, proprietaria di Color in Motion, per la presentazione di una nuova linea di abbigliamento.

L'esclusivo evento, si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 9 luglio, sulla bellissima terrazza dell'Hotel Medinblu. Una location da sogno, per abiti che hanno, di certo, catturato l'attenzione degli ospiti presenti.

"Oriente" è il nome della coloratissima collezione caratterizzata da toni caldi e fantasie orientali. Gli abiti sono stati indossati da tre modelle reggine, Sara Grandini, Fabrizia Aliquò e Sara Caridi. Le tre ragazze hanno sfilato a piedi nudi mostrando, agli ospiti presenti, la particolarità dei capi.

La serata è stata allietata non solo dal bellissimo tramonto reggino e dal panorama del Medinblu, ma anche dalla selezione musicale di Alex Perdido e dal sassofonista Matteo Scarcella. L'evento è stato immortalato attraverso le foto di Alfredo Muscatello.

Un'esperienza suggestiva, che ha lasciato il segno. I capi sono disponibili presso lo store 'Color in Motion' di Corso Garibaldi 211.

E, per quanti hanno trovato affascinante la location, una bellissima sorpresa. La terrazza non è riservata unicamente ai suoi ospiti. I gestori, infatti, hanno deciso di aprire le porte a tutti coloro che vogliono semplicemente trascorrere un momento di relax, godendo della vista di Reggio Calabria, magari in compagnia di un aperitivo.

La terrazza è inoltre perfetta per ospitare diversi eventi, come ad esempio la sfilata di Color in Motion, ma anche incontri sociale e culturali.