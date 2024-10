Spazio ai colori anche d’inverno: “Color in Motion” presenta la nuova collezione 2020

Ogni donna è unica e per questo merita di poter scegliere il proprio abbigliamento su di una ampia collezione. Ecco la preview della stagione invernale di Color in Motion

Ogni donna è unica e per questo merita di poter scegliere il proprio abbigliamento su di una ampia collezione. E’ questo l’obiettivo di Color in Motion, lo store di Corso Garibaldi che, nel pomeriggio di ieri, domenica 22 settembre, ha dato alle reggine un’assaggio delle novità per la stagione invernale.

A far da padrone sono stati ovviamente i colori, vivi e sgargianti.

“Chi dice che si può osare solamente d’estate? – afferma Laura Destefano, proprietaria dello store. Come sempre noi puntiamo a rendere vivi gli abiti che proponiamo alle nostre affezionate clienti, ancora di più in inverno. Esiste una sorta di ‘leggenda’ che vede le donne prediligere i colori scuri. Attraverso la nuova collezione diciamo ‘basta’ alla tradizione, a Reggio arriva una ventata di novità”.

Una scelta poco comune che mostra le peculiarità del negozio d’abbigliamento in cui le clienti si sentono perfettamente a loro agio grazie allo stretto rapporto con la proprietà.

“Trattandosi di un piccolo store è impossibile non stare a contatto con le donne che, quotidianamente ci vengono a trovare. E così, con tutte loro, si è instaurato un feeling particolare. Non si tratta più di semplici clienti, ma di vere e proprie amiche”.

Nel corso della preview spazio anche ai drink ed alla buona musica, pensati per allietare, ancor di più, il pomeriggio delle reggine che hanno scelto di recarsi da Color in Motion.

“Spero che questo di settembre sia solamente il primo di numerosi incontri – racconta Laura. La stagione deve entrare ancora nel vivo e noi abbiamo in serbo tantissime sorprese per le nostre donne”.

Lo store di abbigliamento è infatti famoso per essere sempre al passo con le esigenze delle sue clienti.

“Cerchiamo di capire quali sono i capi e i marchi prediletti e tentiamo di realizzare i sogni delle nostre amiche”.

