A Gambarie tanto divertimento, sport e buon cibo: le novità per il weekend

Procede a gonfie vele la stagione invernale per la grande località di Gambarie che, un weekend dopo l’altro, colleziona presenze record con picchi di “tutto esaurito”.

Weekend sulla neve a Gambarie

La novità introdotta dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte, guidato dal sindaco dott. Francesco Malara, ha trasformato una criticità immane quale l’impraticabilità della storica seggiovia Piazza Mangeruca-Monte Scirocco in una graditissima opportunità quale il lasciar libera la grande discesa al divertimento dei non sciatori che con slittini, bob, padelle o con solo guanti hanno preso d’assalto la neve passando giornate piacevolissime in compagnia ed a cielo aperto, grazie all’idea di condurre gli appassionati di sci sulle piste Telese e Nino Martino, con apposita navetta.

Idea che infatti è stata molto apprezzata da innumerevoli sciatori provenienti da tutta la Calabria e buona parte della Sicilia avvantaggiata dalla convenzione stipulata con Caronte & Tourist spa.

Neve, divertimento, sport e gastronomia, tutto fa da cornice nella splendida Gambarie dove, da venti giorni si scia ma non solo, il divertimento spazia verso tutte le fasce d’età, piccini e adulti, comitive e famiglie che hanno popolato numerosissimi piazza Mangeruca.

La novità per domenica 30 gennaio

In vista del prossimo soleggiato week end, in considerazione della nuova nevicata di stamani che ha rimbiancato lo già splendido scenario montano con ulteriori 10 cm di neve, confermata l’apertura degli impianti sciistici con la possibilità di usufruire regolarmente della Sciovia Mareneve, del Campo Scuola con Tapis Roulant e delle Piste Telese e Nino Martino fino alle intermedie, il sindaco Malara è stato pronto a proporre un ulteriore miglioramento dei servizi per agevolare la domenica dei turisti che vorranno trascorrere qualche ora in montagna.

Domenica 30 gennaio, infatti, a partire dalle ore 10:30 fino alle 17:00 sarà effettuato il servizio di trasporto gratuito per tutti coloro che parcheggeranno le autovetture in località Cucullaro, i quali potranno usufruire del servizio navetta per raggiungere Gambarie in tutta comodità.

Questa ulteriore attività proposta dall’amministrazione comunale di Santo Stefano servirà a garantire il buon andamento del traffico e la massima agibilità nel raggiungere Gambarie.

Inoltre al servizio di tutti i turisti con voglia di sciare , ci saranno in più due minibus che percorreranno l’itinerario “Piazza Mangeruca – Rumia” per giungere sino alle piste ed altresì sarà presente in grande numero il gruppo comunale di Santo Stefano dei Volontari Protezione civile al servizio della popolazione turistica.

Si sono create quindi le ulteriori condizioni per un altro fine settimana di sano divertimento nella nostra sempre più amata Gambarie.