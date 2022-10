Come avviare un'impresa: da Giuriform il corso gratuito per giovani reggini

Il corso di formazione garantirà dei punti in più in graduatoria per aver accesso ai fondi INVITALIA per realizzare il proprio progetto imprenditoriale

Vuoi avviare la tua attività a Reggio Calabria e non sai da dove iniziare? A darti una mano ci pensa l'associazione Giuriform, un ente di formazione con sede in via Firenze, n.13 che mette a disposizione dei giovani il corso di Selfiempolyment "Yes I start up".

Alla Giuriform corso gratuito per giovani reggini

Cercando di rispondere alla sempre più crescente domanda da parte dei giovani reggini non occupati, l'Associazione Giuriform mette in campo un corso di formazione gratuito in grado di garantire competenze e supporto adeguato per avere accesso ai fondi INVITALIA (fino ad un massimo di 9 punti in più in graduatoria) e poter, così, realizzare il proprio progetto imprenditoriale.

L'iniziativa è dedicata ai giovani dai 18 ai 29 anni che, grazie al corso "Yes I start up" potranno accedere ai finanziamenti per la creazione di nuove imprese. Il corso, per un totale di 80 ore, prevede 60 ore di teoria e 20 di pratica.

Un'occasione da non perdere visto l'interesse sull'argomento ed il numero limitato di iscrizioni.

L'ente di formazione di Reggio Calabria, oltre a fornire uno sbocco lavorativo nel settore dell'imprenditoria ai NEET, offre anche la possibilità di seguire dei corsi di formazione per assistente educativo.

Maggiori informazioni

Segui le pagine Facebook e Instagram

Telefona al numero 3517275355

Invia una mail a [email protected]