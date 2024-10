Elezioni a Reggio: al via le domande per candidarsi come scrutatori

foto LaPresse -Elisa Contini- 25/06/2017 Parma (PR) cronaca . Elezioni a Parma. Al Ballottaggio il candidato Paolo Scarpa e Federico Pizzarotti si contendono la carica di Sindaco della cittò. Queste elezioni sono caratterizzate dalla bassa affluenza ai seggi nella foto immagini generiche di seggi deserti Photo LaPresse -Elisa Contini- 25/06/2017 news election day in Parma. in the picture generical image

Si precisa che l’elenco scrutatori predisposto a seguito del sorteggio tenutosi in data 06.03.2020, è da intendersi revocato in quanto era stato predisposto per effetto del Decreto del Presidente della Repubblica di indizione referendum del 29.03.2020, il quale è stato successivamente revocato con D.P.R. del 05.03.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 67 del 06.03.2020

Pertanto, coloro che avevano presentato domanda o che erano stati sorteggiati con riferimento al referendum indetto per il 29.03.2020, devono ripresentare la domanda con le modalità ed entro la scadenza indicate nel presente avviso. (prot. n. 130500/2020).

In occasione delle prossime consultazioni amministrative e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, chi è interessato a candidarsi come scrutatore di seggio elettorale deve essere già iscritto all’albo degli scrutatori di seggio e deve compilare la dichiarazione di disponibilità e farla pervenire all’Ufficio competente entro il 20 agosto 2020 utilizzando il modulo allegato e disponibile sul sito internet del Comune di Reggio Calabria ed anche presso l’ufficio elettorale comunale (piano terzo pal. Demografici via Torrione 2/N).

La riunione della Commissione Elettorale per la nomina degli scrutatori e per la formazione della prescritta graduatoria dei componenti supplenti, si terrà in seduta pubblica tra il 26 agosto e il 29 agosto 2020.

