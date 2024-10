Come ci ha cambiati il coronavirus, Piromalli: ‘Cittadini migliori’

A scriverlo, in un lungo post su Facebook, è Giuseppe Piromalli. Il ‘capo’ dell’Officina dell’arte, anche da casa, prova a dare alla comunità reggina un pò di sostegno morale seppur lontano dai riflettori.

Il sipario su spettacoli e teatri è calato già da un po’. Il Governo ha disposto, quasi immediatamente, la chiusura dei luoghi ci cultura, ma non per Piromalli ha smesso di lanciare i suoi messaggi divertenti e di speranza attraverso i social.

Difficilmente staremo in futuro a litigare su quote 100 o di quando poter andare in pensione. Miglioramenti sensibili anche sul fronte dell’evasione fiscale e della tracciabilità dei pagamenti“.

Piromalli prosegue:

Ci sono voluti diversi DPCM per mettere in riga anche gli italiani più testoni ed, ancora oggi, alcuni purtroppo infrangono la gente, ma il reggino da sempre impegnato nella nostra comunità è fiducioso:

“In queste due ultime ci abbiamo messo davvero impegno, ma tanto, tanto impegno.

Siamo diventati più solidali, più socievoli e desiderosi di interagire con il prossimo. Quando suona il campanello il “e adesso ma chi ca**o è”, è stato sostituito da una scossa adrenalinica, sguardi sorpresi e da “affacciati vedi chi è”.

Stiamo cercando di responsabilizzarci come cittadini all’osservanza delle norme e a non voltarsi dall’altra parte davanti ai “furbetti”. Abbiamo imparato a fare la fila in modo ordinato a lavarci le mani e a compilare in modo corretto il “permesso di libera uscita” che, bontà sua, non è mai uguale al giorno prima”.