Come cucinare la tradizionale pasta con la mollica

PREPARAZIONE

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Per preparare la, tagliate a metà una pagnotta di pane e prelevatene lada porre nel mixer per tritarla finemente. Tritate anche il ciuffo di prezzemolo e sminuzzate il peperoncino fresco, togliendone i semini interni. Successivamente tostate ladel pane, scaldando in una padella a fuoco basso 50 ml di olio d’oliva e schiacciate mezzo spicchio di aglio. Appena l’aglio sarà bene rosolato, aggiungete lae mescolate con un cucchiaio di legno stando sempre attenti a non farla bruciare. Continuate a tostarla a fuoco mediamo per circa 6 minuti e nel frattempo in un’altra padella scaldate 50 ml di olio d’oliva con il peperoncino tritato e aglio. Scolate poi i filetti di alici e metteteli in padella cuocendoli a fuoco medio. Portate a bollore abbondante acqua salata e lessate gli spaghetti, facendo una cottura al dente. Appena pronti scolateli e metteteli nella padella con aglio, olio, peperoncino e filetti di alici. Mantecate il tutto a fuoco vivace, unite poi la mollica tostata e il prezzemolo già tritato precedentemente. Mescolate e bagnate infine con un mestolo di acqua di cottura degli spaghetti. Laè pronta per essere servita ben calda! Il consiglio per la sua realizzazione è quello di acquistare materie prima di alta qualità per ottenere l’autentico sapore, gustoso e genuino. Buon appetito e alla prossima, con un nuovo appuntamento di