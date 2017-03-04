City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Come cucinare la tradizionale pasta con la mollica

La cosiddetta 'muddicata' proviene da una tradizione popolare contadina, ma nonostante i suoi ingredienti poveri, riesce a mantenere la sua particolare bontà

04 Marzo 2017 - 13:00 | Redazione

Pasta con la mollica, la tradizionale muddicata calabrese

Oggi vi parliamo di un piatto povero di origine meridionale, molto usato, ovviamente con le annesse varianti, in Calabria, in Sicilia, e in tante altre regioni del Sud Italia. Protagonista di questa settimana è la pasta con la mollica (pasta cà muddica) una pietanza tipica e dalle antichissime origini, generalmente realizzata con formati di pasta lunga, come spaghetti o linguine. La ricetta è semplice ma deliziosa, si tratta infatti di un primo abbastanza sostanzioso in cui si fondono un mix di sapori forti, quali aglio, peperoncino e acciughe. Una delle sue caratteristiche è sicuramente la croccantezza, determinata dalla mollica che tostata in padella dà quel tocco unico a questa pietanza!

La cosiddetta “muddicata” proviene da una tradizione popolare contadina, ma nonostante i suoi ingredienti poveri, riesce a mantenere la sua particolare bontà e quindi a tramandarsi di generazione in generazione. E’ inoltre un esempio creativo e gustoso della “cucina di recupero“, in cui viene appunto riutilizzato il pane raffermo, che viene sbriciolato e poi fritto in padella in modo da renderlo dorato e saporito. Ma andiamo a vedere la ricetta insieme!

INGREDIENTI

  • Spaghetti  320 g
  • Peperoncino fresco piccante
  • Acciughe sotto sale a filetti
  • Sale fino q.b.
  • 1 spicchio di aglio
  • 100 gr di mollica (Pane casereccio)
  • Prezzemolo
  • 100 ml di Olio extravergine d’oliva 100 ml


PREPARAZIONE

Per preparare la pasta e mollica, tagliate a metà una pagnotta di pane e prelevatene la mollica da porre nel mixer per tritarla finemente. Tritate anche il ciuffo di prezzemolo e sminuzzate il peperoncino fresco, togliendone i semini interni. Successivamente tostate la mollica del pane, scaldando in una padella a fuoco basso 50 ml di olio d’oliva e schiacciate mezzo spicchio di aglio. Appena l’aglio sarà bene rosolato, aggiungete la mollica e mescolate con un cucchiaio di legno stando sempre attenti a non farla bruciare. Continuate a tostarla a fuoco mediamo per circa 6 minuti e nel frattempo in un’altra padella scaldate 50 ml di olio d’oliva con il peperoncino tritato e aglio. Scolate poi i filetti di alici e metteteli in padella cuocendoli a fuoco medio. Portate a bollore abbondante acqua salata e lessate gli spaghetti, facendo una cottura al dente. Appena pronti scolateli e metteteli nella padella con aglio, olio, peperoncino e filetti di alici. Mantecate il tutto a fuoco vivace, unite poi la mollica tostata e il prezzemolo già tritato precedentemente. Mescolate e bagnate infine con un mestolo di acqua di cottura degli spaghetti. La pasta e mollica è pronta per essere servita ben calda! Il consiglio per la sua realizzazione è quello di acquistare materie prima di alta qualità per ottenere l’autentico sapore, gustoso e genuino. Buon appetito e alla prossima, con un nuovo appuntamento di Sapori di Calabria!

Leggi anche


Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Ricette
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?