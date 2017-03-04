Come cucinare la tradizionale pasta con la mollica
La cosiddetta 'muddicata' proviene da una tradizione popolare contadina, ma nonostante i suoi ingredienti poveri, riesce a mantenere la sua particolare bontà
04 Marzo 2017 - 13:00 | Redazione
Oggi vi parliamo di un piatto povero di origine meridionale, molto usato, ovviamente con le annesse varianti, in Calabria, in Sicilia, e in tante altre regioni del Sud Italia. Protagonista di questa settimana è la pasta con la mollica (pasta cà muddica) una pietanza tipica e dalle antichissime origini, generalmente realizzata con formati di pasta lunga, come spaghetti o linguine. La ricetta è semplice ma deliziosa, si tratta infatti di un primo abbastanza sostanzioso in cui si fondono un mix di sapori forti, quali aglio, peperoncino e acciughe. Una delle sue caratteristiche è sicuramente la croccantezza, determinata dalla mollica che tostata in padella dà quel tocco unico a questa pietanza!
INGREDIENTI
- Spaghetti 320 g
- Peperoncino fresco piccante
- Acciughe sotto sale a filetti
- Sale fino q.b.
- 1 spicchio di aglio
- 100 gr di mollica (Pane casereccio)
- Prezzemolo
- 100 ml di Olio extravergine d’oliva 100 ml
PREPARAZIONEPer preparare la pasta e mollica, tagliate a metà una pagnotta di pane e prelevatene la mollica da porre nel mixer per tritarla finemente. Tritate anche il ciuffo di prezzemolo e sminuzzate il peperoncino fresco, togliendone i semini interni. Successivamente tostate la mollica del pane, scaldando in una padella a fuoco basso 50 ml di olio d’oliva e schiacciate mezzo spicchio di aglio. Appena l’aglio sarà bene rosolato, aggiungete la mollica e mescolate con un cucchiaio di legno stando sempre attenti a non farla bruciare. Continuate a tostarla a fuoco mediamo per circa 6 minuti e nel frattempo in un’altra padella scaldate 50 ml di olio d’oliva con il peperoncino tritato e aglio. Scolate poi i filetti di alici e metteteli in padella cuocendoli a fuoco medio. Portate a bollore abbondante acqua salata e lessate gli spaghetti, facendo una cottura al dente. Appena pronti scolateli e metteteli nella padella con aglio, olio, peperoncino e filetti di alici. Mantecate il tutto a fuoco vivace, unite poi la mollica tostata e il prezzemolo già tritato precedentemente. Mescolate e bagnate infine con un mestolo di acqua di cottura degli spaghetti. La pasta e mollica è pronta per essere servita ben calda! Il consiglio per la sua realizzazione è quello di acquistare materie prima di alta qualità per ottenere l’autentico sapore, gustoso e genuino. Buon appetito e alla prossima, con un nuovo appuntamento di Sapori di Calabria!
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