Reggio, ‘Come eri vestita’: il Tribunale ospita una mostra itinerante

Saranno esposti gli abiti indossati dalle vittime nel giorno in cui avvennero le violenze. Arena: «Smontiamo gli stereotipi che resistono ancora oggi»

“Come eri vestita”: è questo il titolo della mostra itinerante che il Tribunale di Reggio Calabria ospiterà nelle giornate dal 27 al 31 gennaio 2025 nell’androne del Palazzo Cedir, torre 3.

L’evento, la cui inaugurazione si terrà giorno lunedì 27 alle ore 12.00, promosso dalla UIL Calabria coordinamento pari opportunità e patrocinato dall’Ufficio della Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, rappresenta una mostra itinerante degli abiti indossati da vittime di violenza nel giorno di verificazione dei tragici fatti.

In particolare il progetto, nato nel 2013 da un’idea di Jean Brockman, Direttrice del centro per la prevenzione e la formazione sessuale di Kansas, è stato diffuso in Italia dall’Associazione Libere Sinergie di Milano e ha l’obiettivo di stigmatizzare e tentare di eliminare i pregiudizi cui sono esposte le donne vittime di stupro.

Grazie anche alla collaborazione del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria che si occuperà dell’installazione dei pannelli espositivi,