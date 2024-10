Come preparare la frittata di zucchine: la ricetta

Le zucchine in cucina sono quasi un ingredienti indispensabile in cucina. È possibile prepararle in tantissimi modi diversi, come ad esempio a frittata.

LA RICETTA

INGREDIENTI

2 zucchine verdi lunghe;

4 uova;

olio extravergine d’oliva;

sale.

PROCEDIMENTO

Lasciate le uova a bagno in acqua fredda e lavate bene il guscio. Rompetele e versatele in una ciotola. Sbattetele energicamente con una forchetta e mettetele da parte. Prendete le zucchine, lavatele, asciugatele ed eliminate le due parti terminali.

Tagliatele a rondelle dello spessore di circa 3/4 millimetri e ponetele sul fondo di una padella antiaderente (dal diametro di circa 22/24 centimetri) con dell’olio extravergine d’oliva (con sufficienti un paio di cucchiai). Accendete la fiamma e fate rosolare le zucchine da entrambi i lati. Aggiungete un pizzico di sale, un dito d’acqua, abbassate la fiamma e coprite. Quando le zucchine saranno cotte aggiungete un altro cucchiaio di olio e versate le uova precedentemente sbattute (in questa fase il fuoco deve essere medio, non alto).

Abbassate la fiamma e lasciate che l’uovo si rapprenda, solidificandosi quasi completamente in superficie. A questo punto potete girare la frittata aiutandovi con un piatto (o con il coperchio utilizzato in fase di cottura, se sufficientemente piano). Controllate il lato sul fondo con l’ausilio di una paletta o di una forchetta sollevando leggermente il bordo. Quando sarà dorato prelevare la frittata dalla padella, capovolgendola nuovamente o facendola scivolare delicatamente su un piatto da portata.