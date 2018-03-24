Come preparare la ‘Tortiera di carciofi’? Ecco la ricetta
Il carciofo è protagonista di numerose ricette calabresi e tra queste la tortiera è una delle più utilizzate
24 Marzo 2018 - 12:03 | di Eva Curatola
Curiosi e appassionati di cucina, oggi vi parliamo della gustosa tortiera di carciofi!
Tipicamente calabrese è la ricetta dei carciofi con patate gratinati al forno. Un piatto rustico, dalla semplice preparazione e dagli ingredienti facilmente reperibili.
Il carciofo è infatti protagonista di numerose ricette calabresi e tra queste la tortiera è una delle più utilizzate.
Un piatto genuino, utilizzato come contorno ma anche come piatto unico. L’abbinamento delle patate con i carciofi non solo è buono ma anche sostanzioso e leggero.
LA RICETTA
Ingredienti:
- 600 g di patate;
- 8 carciofi;
- pecorino grattugiato;
- 5 foglie di prezzemolo;
- 1 cipolla;
- 1 limone;
- Pangrattato q.b.
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- Pepe q.b.
- Sale q.b.
Preparazione:
Per prima cosa è necessario pulire i carciofi. Privateli delle foglie dure e del gambo. A questo punto tagliate il carciofo ricavandone degli spicchi e immergeteli in acqua e limone.
Nel frattempo far rosolare uno spicchio d’aglio in una padella capiente, farlo dorare e aggiungere gli spicchi di carciofi, un po’ di prezzemolo e dell’acqua. Unite in padella le patate, dopo averle pulite ed averle tagliate a fette rotonde e lasciate cuocere entrambi gli ingredienti principali della nostra ricetta.
A questo punto prendete una teglia da forno e ungetela con dell’olio, adagiandoci del pangrattato. Disponete quindi sulla base i carciofi con le patate, condite con origano, sale e pecorino, distribuite in superficie il pangrattato, aggiungete un filo d’olio e cuocete in forno a 200° per circa 30 minuti, fin quando la superficie sarà bene dorata.
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