Il carciofo è protagonista di numerose ricette calabresi e tra queste la tortiera è una delle più utilizzate

Curiosi e appassionati di cucina, oggi vi parliamo della gustosa tortiera di carciofi!

Tipicamente calabrese è la ricetta dei carciofi con patate gratinati al forno. Un piatto rustico, dalla semplice preparazione e dagli ingredienti facilmente reperibili.

Il carciofo è infatti protagonista di numerose ricette calabresi e tra queste la tortiera è una delle più utilizzate.

Un piatto genuino, utilizzato come contorno ma anche come piatto unico. L’abbinamento delle patate con i carciofi non solo è buono ma anche sostanzioso e leggero.

LA RICETTA

Ingredienti:

600 g di patate;

8 carciofi;

pecorino grattugiato;

5 foglie di prezzemolo;

1 cipolla;

1 limone;

Pangrattato q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Pepe q.b.

Sale q.b.

Preparazione:

Per prima cosa è necessario pulire i carciofi. Privateli delle foglie dure e del gambo. A questo punto tagliate il carciofo ricavandone degli spicchi e immergeteli in acqua e limone.

Nel frattempo far rosolare uno spicchio d’aglio in una padella capiente, farlo dorare e aggiungere gli spicchi di carciofi, un po’ di prezzemolo e dell’acqua. Unite in padella le patate, dopo averle pulite ed averle tagliate a fette rotonde e lasciate cuocere entrambi gli ingredienti principali della nostra ricetta.

A questo punto prendete una teglia da forno e ungetela con dell’olio, adagiandoci del pangrattato. Disponete quindi sulla base i carciofi con le patate, condite con origano, sale e pecorino, distribuite in superficie il pangrattato, aggiungete un filo d’olio e cuocete in forno a 200° per circa 30 minuti, fin quando la superficie sarà bene dorata.