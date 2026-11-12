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Calabria, incidente in parapendio: 58enne soccorso su una scogliera dai Vigili del Fuoco – FOTO

L’uomo è stato individuato in una zona particolarmente impervia e difficilmente accessibile. L'intervento dei Vigili del Fuoco

12 Novembre 2026 - 17:27 | Comunicato stampa

incidente parapendio crotone ()

I Vigili del Fuoco di Crotone sono intervenuti in località Sovereto per il recupero di un uomo di 58 anni, rimasto coinvolto in un incidente durante un volo in parapendio, probabilmente a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

L’uomo è stato individuato su una scogliera, in una zona particolarmente impervia e difficilmente accessibile.

Le operazioni di ricerca e il successivo recupero sono stati condotti dai Vigili del Fuoco di Crotone in collaborazione con i Carabinieri, la Croce Verde e il personale sanitario del 118.

Le attività di soccorso sono risultate particolarmente complesse a causa della conformazione del territorio e dell’impossibilità di raggiungere direttamente il luogo dell’incidente con i mezzi di soccorso.

Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso del 118, a supporto delle operazioni.

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