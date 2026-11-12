Natale a Reggio, dal Consiglio regionale 200mila euro per le festività

Arrivano 200mila euro dal Consiglio regionale della Calabria al Comune di Reggio Calabria per l’organizzazione delle festività natalizie 2026/2027. Il contributo è stato ufficializzato dagli uffici di Palazzo Campanella con deliberazione approvata all’unanimità dei presenti dall’Ufficio di Presidenza di Palazzo, presieduto da Salvatore Cirillo.

Il provvedimento accoglie la richiesta avanzata dal sindaco Francesco Cannizzaro il 23 ottobre scorso, con la quale il Comune ha chiesto il patrocinio e un sostegno economico per la realizzazione di un programma di iniziative natalizie in città. E le manifestazioni si svolgeranno dall’8 dicembre 2026 all’8 gennaio 2027, accompagnando Reggio Calabria durante l’intero periodo delle festività.

Natale a Reggio Calabria, le finalità del contributo

Come si legge nella delibera, il finanziamento è destinato a sostenere un programma di appuntamenti finalizzati alla valorizzazione del territorio, alla promozione della partecipazione dei cittadini e al rafforzamento dell’attrattività culturale, sociale e turistica della città.

Nelle motivazioni del provvedimento, il Consiglio regionale sottolinea come le iniziative previste rappresentino un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale e identitario della comunità, favorire l’aggregazione e creare nuove opportunità di partecipazione durante le festività. L’Ufficio di Presidenza ha quindi valutato positivamente la richiesta del Comune, riconoscendo nel programma natalizio un’iniziativa di interesse pubblico, anche per le possibili ricadute sul piano culturale e turistico.

Anche Palazzo Campanella parteciperà alle iniziative natalizie

Ma il sostegno del Consiglio regionale non si limiterà al contributo economico. La delibera prevede infatti anche un coinvolgimento diretto della Presidenza del Consiglio regionale nell’organizzazione di momenti culturali, iniziative e occasioni di aggregazione, che saranno inseriti nel più ampio calendario delle manifestazioni cittadine.

L’obiettivo è arricchire l’offerta complessiva degli appuntamenti natalizi e valorizzare il ruolo di Palazzo Campanella, sede dell’Assemblea legislativa regionale, rafforzando il rapporto tra le istituzioni e la cittadinanza. Ma il programma dettagliato degli eventi e la relativa distribuzione delle risorse non sono specificati nel testo della deliberazione.

Come saranno erogati i 200mila euro

Il provvedimento stabilisce anche le modalità di gestione del contributo.

La somma di 200mila euro trova copertura nel bilancio 2026 del Consiglio regionale, mentre la liquidazione avverrà successivamente alla realizzazione delle iniziative.

Il Comune di Reggio Calabria dovrà presentare una rendicontazione analitica delle spese sostenute a fine iniziative.

Con l’approvazione della delibera, arriva dunque un sostegno economico regionale alla programmazione natalizia della città dello Stretto. Un contributo che si affiancherà alle iniziative promosse dall’amministrazione comunale e agli appuntamenti che saranno organizzati direttamente dal Consiglio regionale.