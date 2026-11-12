Armando Neri rompe il silenzio: ‘Reggio può rinascere dopo il fallimento del Csx. Non cerco poltrone’

Dopo quasi sei mesi, l'ex vicesindaco torna a parlare. Il sostegno a Cannizzaro, il giudizio sui primi mesi della nuova amministrazione, le critiche al centrosinistra e il futuro politico: 'Nessuna delusione per la mancata elezione, rimango all'interno del centrodestra', le sue parole a CityNow. L'intervista

Dopo quasi sei mesi di silenzio, Armando Neri torna a parlare. L’ex vicesindaco e assessore comunale di Reggio Calabria, oggi commissario cittadino della Lega, rompe il lungo periodo di assenza dal dibattito politico seguito alle elezioni amministrative dello scorso maggio.

La mancata elezione in Consiglio comunale, la scelta di rimanere lontano dai riflettori e, adesso, il ritorno sulla scena politica. Neri, che in passato ha ricoperto incarichi di primo piano nell’amministrazione Falcomatà prima della rottura con il centrosinistra, torna a esprimersi e lo fa senza nascondere le proprie posizioni.

Pieno sostegno al sindaco Francesco Cannizzaro, giudizio positivo sui primi cinque mesi della nuova amministrazione, critiche nette al centrosinistra reggino e uno sguardo alle prossime elezioni politiche, con il nome di Giuseppe Mattiani indicato come possibile candidato della Lega.

Nell’intervista rilasciata a CityNow, Neri affronta anche il delicato tema dei rifiuti e chiarisce quale ruolo intende ritagliarsi nel centrodestra, pur non sedendo più tra i banchi di Palazzo San Giorgio.

Il silenzio dopo le elezioni e la mancata elezione: «Non sono uscito dalla politica»

Il primo punto riguarda proprio il lungo silenzio seguito alle elezioni comunali. Un’assenza dal confronto pubblico che qualcuno potrebbe aver interpretato come conseguenza della delusione per il risultato personale. Una lettura che Neri respinge, rivendicando la scelta di continuare a fare politica anche fuori dalle istituzioni.

«Come insegna chi è più bravo di me, la politica non si fa solo sui banchi delle istituzioni, anzi. Ho sempre pensato che la Politica sia servizio, passione, quindi ci sono molti modi per praticarla, fra la gente e sul territorio, vivendo la Città e la comunità».

L’ex vicesindaco ammette di aver attraversato una fase di riflessione, ma esclude che alla base ci sia stata una delusione elettorale.

«Questo è stato un tempo di riflessione, si, ma non di delusione: non è un mistero che dopo le regionali del 2025 non intendessi candidarmi alle comunali, ma faccio parte di una squadra, quella del centrodestra. E quando la coalizione e il mio partito mi hanno chiesto di scendere in campo, non mi sono tirato indietro».

Una candidatura arrivata dunque per spirito di squadra, nonostante i tempi ristretti della campagna elettorale. E sulla mancata conquista di un seggio, Neri è categorico: «Non essere stato eletto non significa affatto essere uscito dalla politica».

La vittoria di Cannizzaro e l’affondo al centrosinistra: «Progetto fallimentare»

L’analisi si sposta quindi sul risultato delle amministrative di maggio, con il centrodestra capace di conquistare Palazzo San Giorgio e Francesco Cannizzaro eletto sindaco con un consenso vicino al 66%.

Una vittoria che, secondo Neri, trova spiegazione soprattutto nel desiderio di cambiamento dei reggini e nella credibilità del nuovo primo cittadino. Ma non manca una critica durissima all’esperienza amministrativa precedente.

«Come è noto, ho preso le distanze dall’amministrazione di centrosinistra anni or sono. Quel progetto politico, nel tempo, si è rivelato fallimentare perché ha messo la Città sullo sfondo, privilegiando logiche partitiche o di carriera personale».

Per Neri, l’esito delle urne non lascia spazio a interpretazioni.

«Si percepiva nitidamente la forte voglia di cambiamento in Città e c’è da dire, inoltre, che con un candidato Sindaco così autorevole, sarebbe stato impossibile perdere. Nella sua storia, il Sindaco Cannizzaro ha sempre dimostrato di godere di grande consenso, la sua credibilità personale e la credibilità del progetto che ha proposto ai reggini hanno fatto la differenza».

L’ex vicesindaco riconosce anche il peso della compattezza della coalizione e dell’asse politico tra Governo, Regione e Comune. Quanto al centrosinistra reggino, reduce da una serie di sconfitte elettorali, Neri non sembra particolarmente interessato a suggerire possibili soluzioni per la ripartenza.

«Credo che il centrosinistra sia stato semplicemente giudicato dai cittadini per quello che ha fatto, o meglio, per quello che non è riuscito a fare durante gli anni di governo della città».

Una valutazione che nasce anche dall’esperienza vissuta personalmente all’interno di quella maggioranza.

«Le avevo percepite dall’interno di quell’esperienza amministrativa e proprio per questo, a un certo punto, ho deciso di prendere politicamente e pubblicamente le distanze, rinunciando anche alla comoda posizione di chi si trova in maggioranza».

I primi cinque mesi di Cannizzaro: promozione piena, ma resta il nodo rifiuti

Sul lavoro svolto finora dall’amministrazione Cannizzaro, il giudizio del commissario cittadino della Lega è decisamente positivo. Neri riconosce al nuovo sindaco un cambio di metodo, una maggiore presenza sul territorio e la capacità di costruire interlocuzioni istituzionali utili ad attrarre investimenti.

«È un giudizio ampiamente positivo. Considerato il punto di partenza, credo fosse impossibile chiedere di più al Sindaco ed alla sua squadra. Di questo Sindaco apprezzo la capacità di comprendere a pieno i veri problemi della Città e del popolo reggino, attivandosi concretamente per risolverli».

Tra gli aspetti apprezzati, anche l’attenzione alle manutenzioni, alle scuole, allo sport e ai grandi progetti infrastrutturali. In particolare, Neri sottolinea l’importanza delle opere connesse al Ponte sullo Stretto, criticando la precedente amministrazione per non aver perseguito con convinzione questa opportunità.

Il cambio di passo, secondo l’ex assessore, si misura anche nella visione complessiva della città e nel percorso di integrazione con Messina.

«Il percorso avviato con Messina è politicamente importante. Da anni sentiamo parlare della necessità di integrare le due Città, di superare i confini amministrativi e di ragionare come un’unica area dello Stretto. Adesso, finalmente, si prova a farlo concretamente».

Neri invita comunque a non pretendere risultati immediati su ogni fronte: «Naturalmente cinque mesi non bastano per risolvere problemi accumulati in dodici anni».

C’è però una questione sulla quale la nuova amministrazione è chiamata a intervenire con decisione: la gestione dei rifiuti.

«Se devo individuare una priorità sulla quale ci sarà da lavorare ancora, non ho dubbi: i rifiuti. È il problema più noto e quello che incide quotidianamente sulla qualità della vita dei cittadini».

Un tema che Neri conosce bene, avendo ricoperto in passato proprio la delega all’Ambiente. Le criticità, a suo giudizio, non possono essere attribuite esclusivamente alla società che gestisce la raccolta.

«Ci sono problemi legati agli impianti e alle discariche per il conferimento, c’è il tema dell’evasione della Tari, ci sono abitudini dei cittadini che devono necessariamente cambiare e c’è soprattutto la necessità di un monitoraggio costante sul rispetto, da parte della ditta, degli obblighi previsti dal capitolato».

Qualche miglioramento, tuttavia, comincia a intravederlo, soprattutto nelle attività di pulizia delle zone centrali. Diversa la situazione delle periferie, dove i disservizi restano evidenti.

«Il sindaco ha annunciato un nuovo piano e credo sia giusto attendere di conoscerne i contenuti prima di esprimere giudizi definitivi. Sono fiducioso, anche perché conosco la sensibilità di Cannizzaro sul tema e so che ne comprende perfettamente l’importanza».

Spazio anche per un bilancio del risultato elettorale della Lega, passata dal 15% delle regionali del 2025 al 6,8% delle comunali, con due consiglieri eletti.

Un arretramento rispetto alle regionali che Neri non considera una bocciatura, sottolineando le differenze tra le due competizioni e il miglioramento rispetto alle precedenti comunali.

«Da Commissario cittadino della Lega sono soddisfatto del risultato, considerando che alle comunali 2020 la Lega era al 4,6 %, oggi al 6,8%. Significa essere cresciuti di oltre due punti percentuali, è un risultato valido, su cui lavorare per il futuro».

Guardando alle prossime elezioni politiche, Neri esclude di essere alla ricerca di una candidatura personale e indica un altro esponente del partito come possibile riferimento.

«Personalmente, non ho l’ossessione per le candidature. Anzi, credo che per le Politiche la Lega possa serenamente puntare su un candidato autorevole, dinamico e che ha già dimostrato di avere un importante consenso, forza elettorale e un rapporto autentico con i cittadini, penso all’attuale coordinatore provinciale Giuseppe Mattiani, con quale ho un dialogo costruttivo all’interno del partito».

Una posizione che non chiude definitivamente le porte a future esperienze istituzionali, ma che chiarisce le priorità personali dell’ex vicesindaco.

«Non ho ansia di dover trovare una candidatura alla prossima occasione utile, perché non vivo di politica e questo mi consente di affrontare le cose con una certa serenità, senza avere necessariamente bisogno di un ruolo istituzionale».

Sul piano nazionale, Neri difende la leadership di Matteo Salvini, confermato alla guida della Lega, e indica nella valorizzazione dei dirigenti territoriali una delle strade per recuperare consenso.

«Matteo Salvini ha dimostrato di avere il coraggio di confermare la sua leadership con un nuovo Congresso, spazzando via quelle fisiologiche tensioni interne che nei partiti talvolta vengono fuori. La Lega, come dice il Sottosegretario Claudio Durigon, è una e indivisibile e oggi credo si possa guardare alle prossime scadenze politiche con rinnovata fiducia. Per crescere, credo sia essenziale dare valore, forza e credibilità a chi ci mette la faccia e si spende per il partito sui territori, puntando sul merito e sulle competenze, in modo chiaro e tangibile».

Il futuro politico e il rapporto con Cannizzaro: «Non servono deleghe o poltrone»

L’ultimo passaggio riguarda il futuro personale e politico di Armando Neri. Fuori dal Consiglio comunale dopo anni trascorsi tra Palazzo San Giorgio e Palazzo Alvaro, l’ex vicesindaco ribadisce di voler continuare a sostenere il centrodestra e l’amministrazione Cannizzaro.

Un sostegno che, precisa, non è mai venuto meno, così come il rapporto diretto con il primo cittadino.

«Sono saldamente ancorato alla coalizione di centrodestra e credo fermamente nel progetto politico del nostro Sindaco Cannizzaro, verso il quale nutro stima personale e politica e con lui il dialogo non è mai mancato. Il Sindaco sa che sono a disposizione sua e della coalizione».

Neri non avanza richieste di incarichi e rivendica la possibilità di contribuire al progetto politico anche senza un ruolo istituzionale.

«Non credo che per essere utili a un progetto amministrativo sia indispensabile avere una delega o una poltrona. Si può contribuire anche dall’esterno, mettendo a disposizione esperienza, competenze, conoscenza della macchina amministrativa e soprattutto passione per la propria Città».

«Se Cannizzaro farà bene, farà bene Reggio Calabria, e questo è ciò che mi interessa prima di ogni altra cosa. La politica -conclude Neri- è servizio ai cittadini e, alla fine, non dovrebbe essere una questione di incarichi personali, ma di risultati per la comunità. E io continuerò a lavorare in questa direzione, con tutto il centrodestra».