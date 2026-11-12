Natale a Reggio, 200 mila € dal Consiglio regionale. Pitaro: ‘La Regione divide la Calabria’

Di seguito la nota stampa del coordinatore del movimento “Catanzaro Punto di Svolta”, Francesco Pitaro in merito all’attribuzione di 200 mila euro da parte della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria al Comune di Reggio Calabria per le festività natalizie.

«L’elargizione di 200mila euro al Comune di Reggio per le prossime festività da parte del Consiglio regionale è la riprova del decadimento valoriale di una politica che, privilegiando l’appartenenza come metodo di governo, mette continuamente in atto scelte e decisioni discriminatorie.

Questo centrodestra alla guida della Regione da sei anni non ha soltanto rarefatto il confronto di merito, dentro e fuori l’istituzione, su ogni questione di rilievo e ridotto la politica a strumento di propaganda, ma soprattutto continua a dividere un territorio che invece avrebbe bisogno di provvedimenti tesi a superare le vecchie e nuove contrapposizioni di campanile.

La vicenda dei 200mila euro, tuttavia, oltre a riflettere un potere di spesa scisso da ogni criterio che lo giustifichi e incoerente con le tipiche funzioni di un’assemblea legislativa, ripropone la penalizzazione (questa assieme a tante altre, partendo dal sistema sociosanitario e universitario) riservata a Catanzaro ormai da anni e deliberatamente messa in campo da un centrodestra che, concentrato esclusivamente sull’asse Cosenza–Reggio, non ha alcun interesse a intervenire sul ventre molle del sistema-Regione che è diventata l’area centrale della Calabria»