Come preparare la profumatissima pasta al bergamotto: la ricetta

Oggi protagonista è la pasta al bergamotto di Calabria, un profumatissimo e delicato primo piatto.

Il bergamotto è un prodotto che nonostante il grande consumo globale risulta valorizzato solo in parte e che, proprio per questo, spesso perde le sue radici. Sono infatti in pochi a ricordare che l’oro verde di cui si sente tanto discutere cresce solo in una ristretta fascia costiera reggina.

Grazie al suo succo dal sapore intenso è possibili realizzare, con questo frutto, moltissimi piatti, sia dolci che salati.

La ricetta che vi presentiamo oggi è un mix di sapori tradizionali ed unici: il profumo del bergamotto, unito a quello mediterraneo del pesce spada, crea infatti una pietanza che stupirà anche i palati più esigenti, caratterizzata da tipicità e raffinatezza.

La ricetta

Ingredienti

350 gr. di pasta

150 gr di pesce spada

1 cipolla rossa di Tropea

Pomodori pachino

1 bicchiere di vino bianco

semi di sesamo q.b.

250 ml di olio evo aromatizzato al bergamotto

la buccia di un bergamotto tagliata

Sale q.b.

Leggi anche

Preparazione

Iniziamo a tagliare a tocchetti il pesce spada, dividiamolo in due parti e ricopriamone una metà con semi di sesamo. Saltiamoli poi in padella con olio aromatizzato al bergamotto.

L’altra parte di pesce invece la riponiamo in una padella insieme all’olio aromatizzato, alla cipolla e ai pachino. Aggiustiamo di sale e soffriggiamo leggermente. Poco dopo sfumiamo col vino bianco e portiamo a cottura il pesce a fiamma bassa. Appena il vino sarà evaporato, spegniamo il fuoco.

Successivamente bolliamo la pasta in abbondante acqua salata, stiamo attenti a scolarla al dente e mantechiamola poi in padella con l’intingolo di pesce spada.

Adagiamo il pesce sulla pasta ripassato in padella con il sesamo e i pezzetti di buccia di bergamotto. Il piatto è servito!

Potrete gustare la fantastica pasta al bergamotto calabrese, per non dimenticare l’importanza di un prodotto unico al mondo che affonda le sue radici nella nostra terra e diventa quindi parte integrante della nostra tradizione.