Come preparare la ‘pasta china’ calabrese: la ricetta

Una ricetta che sa di famiglia e di tradizione

La pasta al forno alla calabrese è anche detta “pasta china” (cioè ripiena). Si tratta di un piatto che vediamo molto frequentemente sulle nostre tavole durante i pranzi domenicali, o durante festività particolari, come ad esempio la Pasqua. Una gustosissima pietanza, non proprio leggera, che è nota in diverse varianti, tra cui quella con ragù e polpettine, oppure la versione con la soppressata, salume tipico della nostra terra.

Un primo ricco e saporito dunque, che anticamente veniva cotto sui fornelli, ma secondo una reinterpretazione moderna viene preparata al forno.

La “pasta china” è una pietanza sostanziosa e deliziosa, che rappresenta al meglio la Calabria, terra che nasconde tante specialità da far conoscere. Le particolarità degli ingredienti che la compongono danno vita a un mix di sapori intensi: peperoncino, pomodori, salumi, formaggi e tanto altro.

RICETTA

Ingredienti per 4 persone

300 g di rigatoni

60 g di caciocavallo silano DOP

2 uova

600 ml di passata di pomodoro

60 g di soppressata piccante calabrese DOP

grana padano grattugiato

cipolla

origano

olio di olivasale

peperoncino

Preparazione

Prima di tutto prepariamo il sugo, facendo soffriggere un po’ di cipolla tritata in padella con un filo d’olio.

Successivamente aggiungiamo la passata di pomodoro, e il sale, un pizzico di origano e di peperoncino, se gradite il piccante. Quindi e cuociamo per circa 20 minuti a fuoco medio.

Facciamo le uova sode cuocendole in acqua bollente per 8/9 minuti. Facciamole raffreddare, per poi sgusciarle e tagliarle a fettine sottili.

Cuociamo la pasta in abbondante acqua salata, ma non dimentichiamoci di scolarla al dente.

Mettiamo la pasta in una ciotola e condiamola con il sugo di pomodoro, lasciandone un mestolo da parte, aggiungiamo le uova sode, il caciocavallo e la soppressata tagliati a cubetti e mescoliamo il tutto.

Versiamo la pasta in una teglia, ricopriamo con il sugo rimasto e con una spolverata abbondante di formaggio grattugiato.

Infine cuociamo in forno a 200° per circa 15/20 minuti fino a leggera gratinatura. La pasta china è pronta per essere servita, ma soprattutto gustata!

Buon appetito e alla prossima, con un nuovo appuntamento di Sapori di Calabria!