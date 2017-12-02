Sapori di Calabria è la rubrica di CityNow che nasce dall’intento di promuovere e far conoscere le più celebri ricette della nostra terra.

Ogni settimana vi proporremo infatti un piatto tipico calabrese, raccontandone la storia e descrivendovi i procedimenti per la preparazione. Oggi vi parliamo della pasta con sugo di melanzane.

Questo ortaggio dal colore appariscente, riempie la tavola dei calabresi da tempi immemorabili. La melanzane è infatti uno degli ingredienti più utilizzati per le nostre ricette.

L’arte culinaria della nostra regione vede spesso protagonista la melanzana, che può essere servita come antipasto, come contorno, come secondo ma anche come primo! Ed è proprio un primo piatto quello che vi presentiamo oggi.

Se c’è qualcosa di ben radicato nelle nostre tradizioni, che non ha mai perso il suo valore, che anzi si è tramandato di generazione in generazione, è il pranzo domenicale dalla nonna. E qual è uno dei piatti più utilizzati? Proprio la pasta col sugo di questo incredibile ortaggio. Un primo piatto semplice, gustoso e leggero.

La ricetta della pasta al sugo con le melanzane

Vediamo insieme la ricetta della pasta con il sugo di melanzane!

Ingredienti:

2 melanzane di piccole dimensioni

Sale q.b.

1 cipolla bionda di piccole dimensioni

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

Passata di pomodoro

160 g di pasta

basilico q.b.

Procedimento:

Per prima cosa lavare le melanzane, affettarle e ricavarne dei cubetti. Una volta completato questo primo passaggio, riporre i nostri cubetti in un colino, cospargerli con un pizzico di sale.

Nel frattempo pelare la cipolla, tritarla finemente, metterla in una padella assieme all’olio e farla dorare con un pizzico di sale e un paio di cucchiai di acqua o brodo vegetale caldo.

Alzare la fiamma, unire le melanzane e cuocerle per 5 minuti circa, fino a che non saranno belle morbide. A questo punto unire la passata di pomodoro, le foglie di basilico lavate e spezzettate e proseguire la cottura a fuoco lento, per circa 10-15 minuti, finché il sugo non si sarà ristretto.

A fine cottura assaggiare e regolare di sale.

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata e, poco prima di scolarla, aggiungere un mestolo di acqua di cottura nella padella delle melanzane, quindi accendere il fuoco.

Saltare la pasta scolata a fiamma vivace nella padella del condimento per qualche istante, girando di frequente. Servire decorando con ciuffetti di basilico e un filo d’olio a crudo.

Buon appetito e al prossimo appuntamento di Sapori di Calabria!