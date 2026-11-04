Reggio, nuova fase per il cantiere del ‘Mediterranean Cultural Gate’. Cambia la viabilità sul corso Matteotti

I lavori all'ex Cinema Orchidea entrano in una fase più visibile, interessata anche la copertura dell'edificio. Disposto il restringimento della carreggiata e la chiusura della corsia bus e taxi. Fondi PNRR prorogati a dicembre 2027

Il cantiere dell’ex Cinema Orchidea di Reggio Calabria si prepara a entrare in una nuova fase. I lavori di riqualificazione dello storico edificio proseguono e adesso interesseranno anche la copertura della struttura, con interventi che torneranno a essere particolarmente visibili dall’esterno.

Un cambio di passo per una delle opere più attese della città, dopo un periodo durante il quale le attività sono andate avanti prevalentemente all’interno dell’immobile. I lavori, dunque, non si sono mai fermati, ma negli ultimi mesi sono risultati meno evidenti a chi attraversa quotidianamente la zona.

Adesso il cantiere torna a interessare anche gli spazi esterni, rendendo necessarie alcune modifiche alla circolazione stradale lungo corso Matteotti e nelle vie adiacenti.

Ex Cinema Orchidea, cambia la viabilità: chiusa la corsia bus e taxi

Con l’ordinanza numero 888 del 30 ottobre 2026 infatti, il Comune di Reggio Calabria ha disposto una nuova regolamentazione della circolazione per consentire l’avanzamento degli interventi in condizioni di sicurezza.

Il provvedimento, entrato in vigore alle ore 6 del 2 novembre, prevede l’interdizione al traffico della corsia preferenziale riservata a bus e taxi su corso Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra l’intersezione con salita Michele Prestipino e quella con piazza Indipendenza, in direzione nord-sud.

Per i mezzi pubblici e i taxi è previsto un percorso alternativo da piazza Indipendenza verso il lungomare Italo Falcomatà. Ulteriori modifiche riguardano via Bonaventura Palamolla, nel tratto compreso tra via Zaleuco e corso Matteotti, e il tratto dello stesso corso tra il civico 81 e l’intersezione con via Palamolla.

In queste aree sono previsti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, il restringimento della carreggiata, con l’obbligo di lasciare almeno 3,50 metri liberi per il transito, e il limite di velocità di 15 chilometri orari.

Le disposizioni resteranno in vigore fino alle ore 24 del 10 luglio 2027, salvo eventuali successive modifiche. L’ordinanza stabilisce inoltre che l’impresa dovrà garantire la sicurezza dei pedoni, predisponendo percorsi protetti e adeguatamente segnalati qualora i lavori interessino anche i marciapiedi.

Modifiche necessarie per consentire la prosecuzione del cantiere, ma che potrebbero comportare disagi alla circolazione, soprattutto per gli automobilisti e per il trasporto pubblico lungo una delle principali arterie del centro cittadino.

Fondi PNRR prorogati a dicembre 2027: obiettivo completare l’opera entro 13 mesi

Sul fronte dei finanziamenti, da evidenziare la proroga della scadenza dei fondi PNRR a dicembre 2027. Una possibilità che consente di superare il rischio di perdere le risorse destinate alla riqualificazione dell’ex cinema e offre un margine temporale più ampio per portare a termine l’intervento.

Già alla fine di luglio il sindaco Francesco Cannizzaro aveva annunciato il prolungamento dei termini, spiegando come l’amministrazione fosse intervenuta per mettere in sicurezza il finanziamento e consentire la prosecuzione dell’opera.

Secondo le attuali previsioni, i lavori dovrebbero essere completati nei prossimi mesi, certamente entro dicembre 2027, con la possibilità di anticipare la conclusione di qualche mese qualora il cronoprogramma venisse rispettato.

Il nuovo orizzonte temporale permette quindi di guardare con maggiore fiducia al completamento di un cantiere che negli anni ha conosciuto rallentamenti, difficoltà e non pochi disagi per la viabilità e le attività commerciali della zona.

Come sarà l’ex Cinema Orchidea: dal vecchio edificio al Mediterranean Cultural Gate

L’intervento, finanziato per un importo complessivo di circa 4 milioni di euro, di cui 3,5 milioni provenienti dal PNRR e 500mila euro dai Patti per il Sud secondo il quadro economico iniziale, punta a trasformare l’ex cinema nel Mediterranean Cultural Gate, una vera e propria porta culturale affacciata sullo Stretto.

Il cuore del nuovo edificio sarà una sala polifunzionale, dotata di tribuna richiudibile, capace di ospitare spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, concerti, performance artistiche ed eventi culturali.

Saranno inoltre realizzati spazi espositivi, gallerie, laboratori per artisti e una mediateca. All’ultimo piano troverà posto una terrazza coperta con bar e caffetteria affacciata sullo Stretto di Messina, pensata come luogo di incontro e socializzazione.

Da capire però quali saranno le intenzioni dell’amministrazione Cannizzaro, che ha ereditato progetto e cantiere dall’amministrazione Falcomatà e potrebbe anche optare per qualche modifica rispetto alla destinazione originaria.

Particolare attenzione sarà riservata anche all’aspetto esterno, con una facciata caratterizzata da superfici vetrate e finiture che richiameranno i colori del contesto urbano. Inaugurato nel 1951 e successivamente abbandonato, l’ex Cinema Orchidea è rimasto per decenni uno degli edifici incompiuti più riconoscibili del centro cittadino.

La sua trasformazione punta a restituire a Reggio Calabria un nuovo polo culturale aperto durante tutto l’anno, capace di ospitare mostre, spettacoli, festival e iniziative pubbliche. La sfida, adesso, è rispettare i tempi annunciati e arrivare alla conclusione di un’opera attesa da anni. Un intervento destinato a cambiare non soltanto il volto dello storico immobile, ma anche quello di una parte importante del lungomare e del centro cittadino.