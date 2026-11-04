Reggio, tentano di forzare un distributore automatico: arrestato uno dei presunti autori

L’uomo è stato trovato in possesso di un piede di porco e di un cacciavite, ritenuti utilizzati per l’effrazione, oltre che della cassa asportata poco prima dall’esercizio commerciale

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria sono intervenuti in via San Giuseppe, dove due persone travisate erano state segnalate mentre tentavano di forzare il distributore automatico.

All’arrivo delle pattuglie, i due si sono dati alla fuga. Uno dei fuggitivi è stato raggiunto e bloccato dai militari. Si tratta di un cittadino straniero.

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L’uomo è stato trovato in possesso di un piede di porco e di un cacciavite, ritenuti utilizzati per l’effrazione, oltre che della cassa asportata poco prima dall’esercizio commerciale, contenente denaro contante.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di strumenti da effrazione. La refurtiva è stata recuperata, mentre gli strumenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

All’esito del giudizio con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Si precisa che, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, l’indagato deve ritenersi non colpevole sino a sentenza definitiva, secondo quanto previsto dal principio di presunzione di non colpevolezza.