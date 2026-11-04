Barca rischia di affondare, 5 diportisti salvati al largo della Locride

A causa delle onde alte e del forte vento, ha cominciato ad imbarcare acqua al punto da rimanere bloccata. La richiesta di soccorso e l'intervento della Guardia Costiera

È di cinque diportisti stranieri, tra cui una donna, soccorsi e salvati il bilancio di una articolata e lunga operazione di salvataggio compiuta stamattina dalla Guardia costiera di Roccella Jonica al largo delle coste della Locride.

I diportisti si trovavano su una barca a vela a decine di miglia di distanza dalla costa calabrese quando l’imbarcazione, anche a causa delle onde alte e del forte vento, ha cominciato ad imbarcare acqua al punto da rimanere bloccata.

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Da qui la richiesta di soccorso immediato lanciata via radio da uno degli occupanti dell’imbarcazione.

Una volta raggiunti dai militari della Guardia costiera di Roccella Jonica, i diportisti sono stati trasferiti sulla motovedetta e condotti in sicurezza fin dentro il Porto di Roccella Jonica dove hanno ricevuto assistenza. La barca a vela, oramai semisommersa, è stata abbandonata in mare.

Fonte: Ansa Calabria