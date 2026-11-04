Domotek Volley, Iervolino: ‘Con Gioia del Colle ci giocheremo le nostre carte davanti al pubblico amico’

Domenica alle ore 18, al Palacalafiore, la Domotek Volley affronta la Joy di Gioia del Colle nella sfida valida per la A2 Credem. Alla vigilia del match, lo schiacciatore amaranto Riccardo Iervolino racconta il suo momento personale e la crescita del gruppo, tra l’amaro e gli ottimi feedback in arrivo da Grottazzolina e la voglia di tornare davanti al pubblico di casa.

Riccardo, come procede la tua stagione a livello individuale in questo gruppo?

«Molto bene, procede molto bene. Mi sono ambientato subito molto bene con tutti i ragazzi – quelli che già conoscevo e i nuovi – e anche questo inizio di campionato sta andando abbastanza bene».

Avete giocato una grande partita a Grottazzolina, realtà abituata a voli in Superlega: a tuo avviso si poteva fare ancora meglio?

«Come detto, conoscevamo bene i loro punti di forza e quello che avrebbero espresso, soprattutto in battuta e in fase break. A mio avviso sì, c’è un po’ d’amaro, perché magari potevamo strappare almeno un punto e arrivare al tie break. Però, nonostante il risultato, sono più o meno contento della mia gara, in questo momento in cui ho avuto più spazio».

A distanza di un po’ di tempo, che considerazione hai della piazza e del pubblico amaranto?

«Abbiamo giocato una sola partita qua in casa, ma è stato un bellissimo esordio quello vissuto e vinto contro la Sferc Consoli Brescia: ribaltare da sotto, da 0 a 3-2, davanti al nostro pubblico è stata davvero una marcia in più. È stato bellissimo giocare qui, infatti non vedo l’ora di scendere in campo domenica contro Gioia del Colle».

Ti aspettavi un impatto del genere in questa categoria per la Domotek?

«Ero fiducioso dopo aver visto il gruppo e dopo aver visto come ci alleniamo ogni giorno e quello che è il nostro valore. Sì, ero fiducioso di come saremmo andati all’inizio del campionato».

Arriva Gioia del Colle: presentaci la prossima sfida. Cosa ti aspetti?

«Gioia del Colle ha giocato due ottime partite nelle ultime due giornate, vincendo anche l’ultima in casa con Belluno. Arriva una squadra sicuramente piena di valore, con giocatori molto importanti. Siamo al lavoro seguendo i dettami di Mister Polimeni e siamo super concentrati per giocarci le nostre carte in casa, davanti al nostro pubblico».

L’appuntamento è per domenica alle 18 al Palacalafiore: la Domotek cerca il sostegno dei suoi tifosi per dare continuità al percorso e confermare le buone indicazioni delle prime giornate.