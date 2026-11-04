Giovinazzo nominato dirigente reggente della Protezione civile calabrese
La durata dell'incarico è stata fissata in un anno ed è legata all'individuazione del dirigente titolare
04 Novembre 2026 - 08:15 | Comunicato stampa
Giacomo Giovinazzo è stato nominato dirigente generale reggente del dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria.
Lo ha designato con proprio decreto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.
Il cambio al vertice della Protezione civile fa seguito alle dimissioni protocollate venerdì scorso da Domenico Costarella, che ha lasciato l’incarico per ricoprirne uno nuovo nella Protezione civile nazionale.
Nella mattinata di ieri Giovinazzo ha avuto un incontro con il governatore. La durata dell’incarico è stata fissata in un anno ed è legata all’individuazione del dirigente titolare.
Giovinazzo ricopre anche il ruolo di commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della Calabria.
Fonte: Ansa Calabria
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