Protezione civile Calabria, Costarella lascia la direzione: ‘Scelta dolorosa’. Le ragioni dell’addio

Si chiude un capitolo importante ai vertici della Protezione civile della Regione Calabria. Domenico Costarella lascia l’incarico di direttore generale, annunciando la conclusione della sua esperienza attraverso un lungo post pubblicato sui social.

Una decisione che, come chiarito dallo stesso Costarella, nasce da motivazioni personali e professionali, maturate nel corso degli ultimi mesi. Una scelta non semplice, che arriva dopo anni di lavoro alla guida di un settore particolarmente delicato per il territorio calabrese.

“Oggi è stato il mio ultimo giorno da direttore generale della Protezione civile della Regione Calabria. Nel corso della giornata ho salutato i miei collaboratori e tutte le persone con le quali, in questi anni, ho avuto il privilegio di lavorare fianco a fianco, condividendo impegno, responsabilità e momenti importanti”, ha scritto Costarella.

Costarella chiarisce le ragioni dell’addio: “Una scelta personale e dolorosa”

L’ormai ex direttore generale ha deciso di intervenire pubblicamente anche per chiarire le circostanze della conclusione del suo incarico, dopo che la notizia aveva iniziato a circolare sui social e su alcuni organi di informazione.

“Non sono una persona abituata a fare annunci pubblici quando si tratta di scelte che riguardano la propria vita privata o professionale e, sinceramente, non avrei voluto farlo neanche questa volta”, ha spiegato.

Da qui la volontà di evitare fraintendimenti e interpretazioni distorte, precisando la natura della decisione.

“Come accade nel corso della vita, personale e professionale, arrivano momenti in cui si è chiamati a prendere decisioni importanti, a volte anche a cambiare radicalmente percorso e prospettiva. È quello che è accaduto a me negli ultimi mesi”.

Poi il passaggio più importante:

“La decisione di concludere questa esperienza è stata una scelta personale, ponderata e, non lo nascondo, anche dolorosa”.

Costarella non entra nei dettagli delle prossime destinazioni professionali, ma lascia intendere la volontà di intraprendere un nuovo percorso.

“Lascio un incarico che mi ha dato tanto e una Regione alla quale mi sento profondamente legato. Ma, a un certo punto del proprio percorso, si avverte anche il bisogno di aprire nuove pagine, cogliere nuove opportunità e misurarsi con sfide diverse”.

Il ringraziamento a Roberto Occhiuto

Nel messaggio di commiato, Costarella dedica un passaggio significativo al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che gli aveva affidato l’incarico alla guida della Protezione civile regionale.

“Desidero ringraziare il presidente Roberto Occhiuto, che anni fa ha voluto fortemente affidarmi questo incarico, accordandomi la sua fiducia e dimostrandomi, nel tempo, costante vicinanza e stima”.

Un ringraziamento accompagnato da un’ulteriore precisazione:

“A lui va il sincero ringraziamento, anche per aver compreso questa mia decisione”.

L’ultimo saluto alla Calabria e alla Protezione civile

A chiudere il messaggio sono le parole dedicate alla Calabria, ai collaboratori e alle persone incontrate durante gli anni trascorsi alla guida della struttura regionale.

“La Calabria è una terra straordinaria alla quale mi sento e mi sentirò sempre profondamente legato. Porterò con me tutto ciò che questa esperienza mi ha dato, le persone incontrate, le relazioni costruite e i tanti momenti che hanno segnato questi anni”.

Infine, un saluto che racchiude il legame con l’istituzione che ha guidato:

“E soprattutto porterò sempre nel cuore la Calabria e la Protezione civile”.

Con l’addio di Domenico Costarella si apre adesso la questione della successione alla direzione generale della Protezione civile calabrese. Al momento, nel messaggio pubblicato, non vengono fornite indicazioni sul futuro professionale dell’ex direttore né sul nome di chi prenderà il suo posto.

Costarella era alla guida del Dipartimento dall’aprile 2022. Per la successione circola il nome di Giacomo Giovinazzo, dirigente regionale ed ex commissario del Consorzio di Bonifica della Calabria. Ma al momento si tratta solo di ipotesi.