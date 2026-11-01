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Reggio conquista la copertina de IlBelViaggio ‘Iitinarari inaspettati’

La giornalista Simona Vitali ha attraversato la città durante i festeggiamenti della Madonna della Consolazione, lasciandosi guidare dai suoi abitanti e dalle sue tradizioni. La sua analisi

01 Novembre 2026 - 07:49 | Comunicato

Lungomare Falcomatà Via Marina Reggio Calabria

Reggio Calabria è protagonista della copertina e di un ampio servizio di quindici pagine su IlBelViaggio, rivista specializzata nel turismo e nel racconto delle destinazioni. L’articolo, firmato da Simona Vitali e pubblicato il 13 ottobre 2026 con il titolo “Reggio Calabria, una città da amare”, nasce da un soggiorno durante i giorni della festa della Madonna della Consolazione

La giornalista sceglie di avvicinarsi alla città senza fermarsi ai luoghi più noti: ascolta i racconti dei reggini, segue i ritmi della festa e si lascia accompagnare attraverso una Reggio vissuta dall’interno. La veglia all’Eremo, la processione della Vara portata a spalla, la folla lungo il percorso, le frittole, le nzudde e gli appuntamenti di festa diventano le tappe di un racconto in cui la dimensione religiosa e quella popolare convivono e si completano.

Accanto alla festa, l’articolo restituisce il ritratto di una città ricca di motivi di visita: il lungomare affacciato sullo Stretto, il centro e corso Garibaldi, la crema reggina, i siti archeologici, il Museo Archeologico Nazionale con i Bronzi di Riace, i teatri e le iniziative culturali promosse dalle associazioni.

Uno spazio significativo è riservato anche al Polo del Bergamotto e al Museo Nazionale del Bergamotto, presentati come luoghi in cui la storia dell’agrume si lega alla cultura, alla ricerca, alla gastronomia e all’identità del territorio. Il racconto ricorda il ruolo del bergamotto nella tradizione reggina e l’attività dell’Accademia Internazionale del Bergamotto nel promuovere questo patrimonio.

«È particolarmente significativo che una rivista di turismo, tra le più autorevoli del settore, abbia scelto di dedicare la copertina e tante pagine a Reggio Calabria», dichiara Vittorio Caminiti, presidente del Polo del Bergamotto. «Simona Vitali ha saputo guardare la città con curiosità e sensibilità, lasciandosi coinvolgere dalle persone, dalla festa e dalle tradizioni. Il suo racconto mostra una Reggio autentica, capace di offrire esperienze diverse e di sorprendere chi desidera conoscerla davvero».

Il servizio offre anche ai reggini uno spunto di riflessione: guardare la propria città con occhi nuovi e riconoscere le potenzialità che spesso la consuetudine rischia di far passare inosservate. La festa della Madonna della Consolazione, il patrimonio storico e archeologico, il paesaggio dello Stretto, il bergamotto e le tradizioni gastronomiche compongono un insieme di risorse che può rendere Reggio Calabria una destinazione sempre più riconoscibile e attrattiva.

A completare il quadro è il racconto delle realtà associative e culturali che animano la città. Tra queste, la Confraternita della Frittola Reggina e l’associazione Reghium Urbis Antiqua 1908, promotrice del Mercante in Fiera e del Premio R.U.A. 1908. Un tessuto di iniziative e persone che contribuisce a custodire la memoria e a mantenere vive le tradizioni.

Il risultato è un invito a scoprire Reggio con attenzione e partecipazione: una città che, come suggerisce il titolo dell’articolo, è davvero una città da amare.

Foto ed articolo su IlBelViaggio: [Reggio Calabria, una città da amare](https://www.ilbelviaggio.it/it-it/reggio-calabria-una-citta-da-amare.aspx

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