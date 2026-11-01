Myenergy Viola, al Palacalafiore arriva Desio: caccia al primo acuto interno 

Poche ore alla palla a due tra Myenergy Viola e Rimadesio Desio: domani, domenica 1° novembre, alle ore 18:00 il Palacalafiore di Reggio Calabria accende i riflettori sulla sesta giornata d’andata del campionato di Serie B Nazionale LNP, Girone A.

I neroarancio di coach Michele Carrea si presentano all’appuntamento forti del prezioso blitz esterno conquistato nell’anticipo del PalaCipir contro la Paffoni Omegna (68-72), un successo di grande carattere che ha confermato l’eccellente ruolino di marcia della Viola lontano da casa. Con 6 punti in classifica e l’aggancio al treno delle quarte della classe, capitan Romeo e compagni puntano ora a sfatare il tabù casalingo e conquistare i primi due punti davanti al proprio pubblico a Pentimele.

Per farlo servirà mantenere altissima la concentrazione, mostrando la stessa fluidità offensiva e la lucida gestione dei possessi vista nelle trasferte, evitando i cali di tensione nei minuti finali che sono costati caro nei precedenti impegni interni.

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L’avversario: la Rimadesio Desio

A quota 4 punti in graduatoria (2 vittorie e 3 sconfitte), la Rimadesio Desio arriva in Riva allo Stretto affamata di riscatto dopo lo stop casalingo subito nell’ultimo turno contro la TAV Treviglio (77-82). La formazione bluarancio, affidata alla guida tecnica di coach Daniele Quilici (coadiuvato dagli assistenti Francesco Petricca e Marco Reali), affronta la quarta stagione consecutiva in Serie B puntando su un solido nucleo storico integrato da giovani di prospettiva.

Il gruppo dei confermati ruota attorno alla leadership del capitano desiano doc Andrea Mazzoleni (ala classe ’98), affiancato dai veterani Matteo Tornari (guardia del ’95) e Gabriele Giarelli (ala/centro classe ’93, alla quinta stagione in bluarancio). A dare continuità e stazza al reparto lunghi ci sono Stefano Elli e il giovane centro Lorenzo Leoni, oltre al prospetto dell’Under 19 Alessio Trezzi.

Sul fronte dei nuovi innesti, la regia e il perimetro si avvalgono delle qualità dell’esterno Morgan Rashed (ex Urania Milano con trascorsi nei college statunitensi), del playmaker Elia Sgarzini (cresciuto a Pesaro) e dell’ala Riccardo Rota. Lo slot riservato al giocatore non formato è occupato dal dominante centro ivoriano di 206 cm Kissima Diambo, affiancato sotto le plance dall’energia del nuovo lungo Alberto Granchi (205 cm). Un mix sapientemente dosato di atletismo, pericolosità perimetrale e tonnellaggio sotto canestro che renderà la compagine lombarda un cliente ostico e imprevedibile lungo tutti i 40 minuti.

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Arbitri della serata i signori Riccardo Spinello di Saronno (VA), Jacopo Spinelli di Cantù (CO) e Vincenzo Luppino di Cucciago (CO). La gara sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass.