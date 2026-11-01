Reggio, momenti di paura al Calopinace: donna scavalca la ringhiera e precipita nella fiumara

L'episodio nella tarda serata di sabato. Secondo alcuni testimoni, la donna avrebbe prima attraversato pericolosamente la strada, per poi scavalcare la barriera e cadere nel letto del torrente. Sul posto i soccorsi

Momenti di grande apprensione nella tarda serata di ieri, sabato 31 ottobre, a Reggio Calabria, dove una donna è precipitata nel letto della fiumara Calopinace, dopo aver scavalcato la ringhiera che costeggia le bretelle stradali.

A raccontare quanto accaduto sono alcuni testimoni che hanno assistito alla drammatica scena, notando la donna in uno stato di forte agitazione e apparente confusione.

La drammatica testimonianza: dalla strada alla caduta nel Calopinace

Secondo le testimonianze raccolte, la donna avrebbe inizialmente attraversato la carreggiata senza prestare attenzione alle automobili in transito, esponendosi a un grave pericolo. Subito dopo si sarebbe avvicinata alla ringhiera che delimita la strada, fino a scavalcarla e lasciarsi cadere nel letto della fiumara.

Una scena che avrebbe lasciato sgomenti i presenti, preoccupati per le conseguenze della caduta.

Sempre secondo quanto riferito dai testimoni, la donna, dopo essere precipitata, sarebbe riuscita a rialzarsi. Avrebbe quindi iniziato a camminare barcollando all’interno del letto del torrente, apparentemente disorientata.

L’intervento dei soccorsi

E’ seguito, dopo la chiamata di alcuni cittadini, l’intervento dei soccorritori, giunti sul posto per prestare assistenza alla donna.

Restano da chiarire le sue condizioni di salute, così come le circostanze che hanno preceduto l’episodio e le ragioni del gesto.

Al momento, la ricostruzione si basa sulle testimonianze dei presenti e non risultano disponibili ulteriori informazioni ufficiali.