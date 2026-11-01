Basket: una Dierre concreta vince la sesta gara e si conferma in vetta alla classifica

Non era facile, specialmente dopo lo sforzo profuso nel derby e le tantissime energie consumate

La tenuta ha retto ed il lavoro del preparatore Santisi è evidente. Il team di Dario Lo Storto trova continuità anche in trasferta, fa fallire l’operazione aggancio del Cus Palermo, squadra che gioca a memoria, ben organizzata e da un ricco segnale al campionato conquistando la sesta gara su sette sfide disputate confermandosi in vetta.

Il processo continua, a testa bassa, con umiltà ma estrema voglia di vincere.

Primo vantaggio Cus con Ettore Fontana. Jovan Miljanic è l’uomo del pareggio e del sorpasso. I bianco-blu volano sul 6-14 con un gran canestro di Gleb Batalskyi. La tripla di Bonanno ricuce parzialmente il gap.Il primo quarto termina 16 a 20. Nel secondo quarto, il Cus si fa sotto.

In campo c’è anche l’eterno Dario Andrè,il giocatore più anziano del torneo di C Unica. Bomber Pirrera avvicina Palermo sul meno due. La Dierre reagisce di gruppo:s’infiamma Petrovic per il nuovo più 7.I locali stringono le maglie in difesa e rimontano ancora una volta. I liberi di Jacopo Bruno significano pareggio e sorpasso.Si va avanti tra sorpassi e controsorpassi con Indelicato in evidenza.

Inzerillo firma la tripla del sorpasso, fa lo stesso Filippo Marcone con il secondo quarto che si chiude sul 37 a 39. Nel terzo quarto, il team di Dario Lo Storto prova a fuggire ancora:novo più otto(37-45) e nuova mini rimonta del Cus. La tripla di Fontana riporta il team di Coach Catania sul meno cinque. Batalskyi sale in cattedra per un nuovo contro break.Dopo un lungo provarci, la doppia cifra di vantaggio arriva grazie ad un libero di Lubo Misolic.(44-54). Batalskyi sigla un ottimo allungo sul più tredici.Misolic, ancora dalla lunetta scrive il nuovo massimo vantaggio Dierre, più diciannove.

Il quarto termina 52 a 66.

Tutt’altro che timidi, nel quarto periodo, i tentativi di rimonta degli universitari. Geraci prima e Andrè dopo fanno arrivare il Cus sul nuovo meno dieci, dimezzando lo svantaggio. Stefano Natalini è l’uomo della reazione con cinque punti in sequenza. Brava la Dierre nel tenere a distanza l’avversario:termina 70 a 81.

Il tabellino

CUS PALERMO A.S.D. – A.S.D. DIERRE: 70-81 (16-20, 21-19, 15-27, 18-15)

CUS PALERMO A.S.D.: Pirrera 21, Bonanno 9, Mensah 0, Bruno 5, Andre’ 6, Bertolino 2, Inzerillo 20, Monti 0, Tantillo 0, Giamporcaro 0, Fontana 5, Geraci 2.All Catania

A.S.D. DIERRE: Pes 0, Giorgino 0, Petrovic 8, Vozza 1, Miljanic 19, Batalskyi 13, Marcone 10, Natalini 5, Misolic 15, Indelicato 10.All Lo Storto

Arbitri Fabrizio La Spina di Giarre e Federico Salvatore Oliveri di Paternò.