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Reggina-Ragusa: la probabile formazione amaranto. Indisponibile Fazio, resta ancora fuori Baggi?

L'idea della difesa a quattro non è dispiaciuta a Marchionni ma...

01 Novembre 2026 - 10:20 | Redazione

Magrassi Esultanza Reggina Toscano

Non conta il modulo ma l’atteggiamento“, tante volte lo abbiamo sentito dire agli allenatori e tra questi anche a mister Marchionni. In effetti quello che alla Reggina sta mancando in queste ultime settimane è proprio quel tipo di aggressività e pressione sugli avversari ammirata nella primissima parte della stagione, fermo restando che anche il modulo incide. Al tecnico non è dispiaciuta la disposizione a quattro avvenuta a partita in corso, ci ha lavorato, ma per poter partire con questo tipo di schieramento, più di un elemento andrebbe sacrificato. E allora proviamo a ipotizzare l’undici iniziale, partendo invece dal consueto 3-5-2. L’altra ipotesi potrebbe riguardare la porta, con l’esordio di Piras.

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La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro (Piras), R. Girasole, Lancini, Baldan (Bruno); Specker, Abonckelet, Acquadro, Rotulo, Toscano; Guida (Alma), Magrassi. All. Marchionni

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