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Basket Serie B, Piazza Armerina stende Ferrara: per Brescia è vetta in solitaria. Classifica e risultati

I bresciani guidano il Girone A a punteggio pieno. I neroarancio salgono a quota sei in attesa di Desio

25 Ottobre 2026 - 20:08 | di Redazione

Pallacanestro Viola vs Fiorenzuola Bees al Palacalafiore

Si è conclusa la giornata di andata del campionato di Serie B nazionale della Lega Nazionale Pallacanestro, Girone A.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 5ª giornata

Rimadesio Desio – TAV Treviglio 77-82
SAE Legnano Knights – Power Basket Brescia 72-75
Fulgor Omegna – Myenergy Viola 68-72
Logiman Orzinuovi – Infodrive Capo d’Orlando 92-65
Fortitudo Agrigento – Virtus Lumezzane 76-77 dopo 1 t.s.
Pallacanestro Fiorenzuola – UCC Assigeco Piacenza 81-83
Siaz Piazza Armerina – Adamant Ferrara 77-65
Rucker San Vendemiano – Sangiorgese Basket 83-62
S4 Energia Vicenza – Andrea Costa Imola 78-76

Classifica

Power Basket Brescia 10
Adamant Ferrara 8
Logiman Orzinuovi 8
Virtus Lumezzane 8
Myenergy Viola 6
TAV Treviglio 6
Rucker San Vendemiano 6
UCC Assigeco Piacenza 6
Rimadesio Desio 4
SAE Legnano Knights 4
Fortitudo Agrigento 4
Infodrive Capo d’Orlando 4
Andrea Costa Imola 4
Siaz Piazza Armerina 4*
Pallacanestro Fiorenzuola 2
Sangiorgese Basket 2
S4 Energia Vicenza 2
Fulgor Omegna 0*


*una partita in meno

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Prossimo Turno

A2A Leonessa Brescia – Siaz Basket Piazza Armerina
Infodrive Capo d’Orlando – SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights
TAV Treviglio Brianza Basket – Moncada Energy Agrigento
Adamant Ferrara – Rucker San Vendemiano
Andrea Costa Imola – Fiorenzuola Bees
LuxArm Lumezzane – Paffoni Fulgor Basket Omegna
UCC Assigeco Piacenza – Logiman Orzinuovi
Myenergy Reggio Calabria – Rimadesio Desio
LTC Group Sangiorgese Basket – S4 Energia Vicenza

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