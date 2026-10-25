Domotek infinita. Ribalta Brescia e conquista la seconda vittoria in campionato. Sontuoso Laganà

Sotto di due set, quando la prima sconfitta stagionale sembrava ormai inevitabile, la Domotek Volley Reggio Calabria tira fuori carattere, orgoglio e qualità. Ribalta una formazione di grande valore come Brescia e conquista una vittoria straordinaria al tie-break, facendo esplodere di gioia il pubblico del PalaCalafiore. Finisce 3-2 (22-25, 22-25, 28-26, 25-21, 15-11), al termine di una battaglia sportiva che conferma le ambizioni della matricola reggina.

Una rimonta che vale molto più dei due punti conquistati. Perché arriva contro un avversario quotato, dopo un avvio complicatissimo e soprattutto quando la partita sembrava ormai indirizzata.

Domotek, una rimonta di carattere

I primi due set sono degli ospiti, capaci di imporsi con un doppio 25-22. La Domotek fatica, soffre, ma non perde mai la convinzione di poter rientrare in partita. Il momento decisivo arriva nel terzo parziale. Brescia prova a chiudere i conti, ma i reggini resistono e, punto dopo punto, riescono a conquistare un combattutissimo 28-26 che riapre completamente la sfida.

Da quel momento cambia tutto. La squadra di coach Polimeni ritrova entusiasmo, sicurezza e aggressività. Il quarto set, vinto 25-21, completa la rimonta e trascina la partita al tie-break. Nel quinto e decisivo parziale la Domotek non si ferma più. Spinta dall’entusiasmo del pubblico, prende in mano la situazione e chiude sul 15-11, facendo esplodere il PalaCalafiore.

Laganà decisivo, il pubblico trascina la Domotek

Tra i protagonisti della serata spicca Domenico Laganà. Il capitano assiste dalla panchina ai primi quattro set, ma quando Polimeni decide di chiamarlo in causa risponde da grande giocatore. Schiacciate pesanti, muri decisivi e tutta l’esperienza necessaria per accompagnare la squadra verso il successo. Un contributo fondamentale nel momento più delicato della partita, a dimostrazione della profondità e delle risorse a disposizione del tecnico reggino.

E poi c’è il pubblico del PalaCalafiore, protagonista di una serata da ricordare. Un incitamento continuo, anche nei momenti di maggiore difficoltà, che ha dato una spinta importante alla squadra. Fino al boato liberatorio sull’ultimo punto, quello che ha sancito una rimonta entusiasmante.

Quattro punti in due partite: la matricola Domotek sogna in grande

Dopo i due punti conquistati all’esordio sul campo di Pineto, la Domotek ne aggiunge altri due contro Brescia. Quattro punti nelle prime due giornate, ottenuti contro formazioni di assoluto valore, rappresentano un avvio di stagione esaltante. La Serie A2 è un campionato estremamente competitivo, nel quale ogni partita nasconde difficoltà e insidie. Eppure la formazione reggina, pur essendo una matricola, sta dimostrando di avere qualità tecniche, personalità e soprattutto una straordinaria capacità di reagire alle difficoltà.

È ancora presto per capire fin dove potrà arrivare questa Domotek, ma una sensazione comincia a farsi strada: Reggio Calabria non vuole limitarsi a partecipare al campionato di A2. Vuole essere protagonista. E dopo una rimonta del genere, sognare non è più così difficile.