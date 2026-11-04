Calabria, rinvio a giudizio all’orizzonte per Occhiuto: ‘Non mi farò fermare’ – VIDEO

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto dovrebbe ricevere a breve una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Roma per l’uso dell’auto di servizio della Regione.

Ad annunciarlo, in un video pubblicato sui social, è lo stesso Governatore, che precisa di non aver ancora ricevuto alcuna notifica e di essere pronto a chiarire tutto nell’udienza preliminare.

Occhiuto sulla contestazione che gli sarebbe rivolta:

E prosegue:

E sull’avviso di garanzia ricevuto un anno e mezzo fa:

“Sono arrabbiato e vi spiego perché. Perché mi sento torturato da un anno e mezzo. Io ho ricevuto per la prima volta nella mia vita un avviso di garanzia e sono rimasto scioccato. Gli avvocati dicono ‘no, non parlare, non fare dichiarazioni’, io invece no, mi sono ribellato, mi sono dimesso, mi sono ricandidato e ho detto ai magistrati ‘fate il vostro lavoro, indagate, io non ho nulla da temere, per cui controllatemi tutto a 360 gradi’”.